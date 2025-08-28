Masz taką herbatę w domu? Natychmiast ją wyrzuć. Wydano pilny alert

Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat, który dotyczy wycofania produktu spożywczego ze sprzedaży. Mowa o herbacie zawierającej w sobie niebezpieczne substancje. Każda osoba, która posiada herbatę opisaną w komunikacie, nie powinna jej spożywać.

Carrefour wycofuje ze sprzedaży trzy partie herbaty czarnej
Uwaga na herbatę z pestycydami

Sieć Carrefour poinformowała klientów, że z oferty sprzedażowej wycofano trzy partie herbaty czarnej. Decyzję podjęto z uwagi na przekroczenie w produkcie dopuszczalnego poziomu pestycydów.

"Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę" - wskazuje sieć.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Bio Herbata 20x1,6g czarna

Dystrybutor: Carrefour Polska Sp. z o.o.

Kod kreskowy: 3560070497164

Nr partii: 0104202511225 - Data minimalnej trwałości: 22/04/2028

Nr partii: 0104202512925 - Data minimalnej trwałości: 09/05/2028

Nr partii: 0104202512025 - Data minimalnej trwałości: 30/04/2028

Nie spożywaj takiej herbaty - apeluje siec CarrefourINTERIA.PL/Informacja prasowa

Carrefour apeluje do klientów

Konsumenci, którzy kupili herbatę wskazaną w komunikacie, pod żadnym pozorem nie powinni jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Carrefour do dnia 27.09.2025 r. w celu odzyskania należności.

