Masz taką herbatę w domu? Natychmiast ją wyrzuć. Wydano pilny alert
Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat, który dotyczy wycofania produktu spożywczego ze sprzedaży. Mowa o herbacie zawierającej w sobie niebezpieczne substancje. Każda osoba, która posiada herbatę opisaną w komunikacie, nie powinna jej spożywać.
Uwaga na herbatę z pestycydami
Sieć Carrefour poinformowała klientów, że z oferty sprzedażowej wycofano trzy partie herbaty czarnej. Decyzję podjęto z uwagi na przekroczenie w produkcie dopuszczalnego poziomu pestycydów.
"Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem, dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę" - wskazuje sieć.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Bio Herbata 20x1,6g czarna
Dystrybutor: Carrefour Polska Sp. z o.o.
Kod kreskowy: 3560070497164
Nr partii: 0104202511225 - Data minimalnej trwałości: 22/04/2028
Nr partii: 0104202512925 - Data minimalnej trwałości: 09/05/2028
Nr partii: 0104202512025 - Data minimalnej trwałości: 30/04/2028
Carrefour apeluje do klientów
Konsumenci, którzy kupili herbatę wskazaną w komunikacie, pod żadnym pozorem nie powinni jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Carrefour do dnia 27.09.2025 r. w celu odzyskania należności.