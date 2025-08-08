Pilnie wycofują kostki bulionowe i przyprawy. GIS ostrzega: Nie spożywaj
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze, pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Mowa w nim o wycofaniu ze sprzedaży produktów Bao Long ze względu na stwierdzenie obecności niedeklarowanych alergenów - białka soi, skorupiaków i ryb.
GIS ostrzega: Produkty Bao Long z alergenami
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu wszystkich partii niżej wymienionych produktów marki Bao Long w związku ze stwierdzeniem obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów. Wśród nich są m.in. kostki bulionowe i przyprawy do zup.
Spożycie produktu przez osoby z alergią na ww. niezadeklarowane alergeny może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej.
Szczegóły dotyczące produktów:
Eksporter: Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam
Toan Nam Foods Corp, Wietnam
Importer: Beagley Cooperman NL
Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV
Numer partii: wszystkie
Data minimalnej trwałości: wszystkie
Nazwa produktu i kod produktu:
- Chicken Noodle Soup Seasoning - Gia Vi Pho Ga, 75 g - 2301
- Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g - 2309
- Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g - 2315
- Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g - 3532
- Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g - 3538
- Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g - 3530
- Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g - 3537
GIS dodaje, że dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali o wykrytej niezgodności swoich odbiorców. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.
Zobacz również: Salmonella w jajkach - GIS ostrzega konsumentów
GIS apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają produkty wskazane w komunikacie i są uczulone na białka soi, skorupiaków i ryb, nie powinny ich spożywać.