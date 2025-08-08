GIS ostrzega: Produkty Bao Long z alergenami

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu wszystkich partii niżej wymienionych produktów marki Bao Long w związku ze stwierdzeniem obecności alergenów (białka soi, skorupiaków i ryb), które nie zostały zadeklarowane na etykiecie tych produktów. Wśród nich są m.in. kostki bulionowe i przyprawy do zup.

Spożycie produktu przez osoby z alergią na ww. niezadeklarowane alergeny może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej.

Szczegóły dotyczące produktów:

Eksporter: Thy Long Production Trading CO LTD, Wietnam

Toan Nam Foods Corp, Wietnam

Importer: Beagley Cooperman NL

Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

Numer partii: wszystkie

Data minimalnej trwałości: wszystkie

Nazwa produktu i kod produktu:

Chicken Noodle Soup Seasoning - Gia Vi Pho Ga, 75 g - 2301

Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g - 2309

Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g - 2315

Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g - 3532

Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g - 3538

Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g - 3530

Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g - 3537

GIS dodaje, że dystrybutorzy z Niderlandów poinformowali o wykrytej niezgodności swoich odbiorców. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają produkty wskazane w komunikacie i są uczulone na białka soi, skorupiaków i ryb, nie powinny ich spożywać.

