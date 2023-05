Mata z kolcami. Remedium na ból pleców czy sprzedażowa ściema?

Karolina Burda Życie i styl

Akupresura to technika medycyny naturalnej, która poprawia funkcjonowanie organów wewnętrznych oraz zwalcza dolegliwości bólowe. Do czego służy mata do akupresury i jak ją stosować? Dyplomowany akupunkturzysta wymienia 5 powodów, dla których warto używać maty.

Zdjęcie Mata do akupresury może poradzić sobie z bólem odcinka piersiowego kręgosłupa / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL