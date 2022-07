Nie milkną echa zaostrzenia przepisów aborcyjnych w USA. 24 czerwca Sąd Najwyższy uchylił przełomowy wyrok w sprawie Roe vs. Wade i tym samym pozwolił władzom stanowym na wprowadzanie własnych regulacji w tym zakresie. W reakcji na orzeczenie co najmniej osiem stanów zapowiedziało jak najszybsze uchwalenie przepisów ograniczających możliwość wykonywania zabiegów terminacji ciąży, co wywołało masowe protesty na terenie kraju. Decyzję sędziów potępili zarówno prominentni politycy i aktywiści, jak i znane postaci ze świata show-biznesu. Teraz głos w tej sprawie zabrała Meghan Markle.

Reklama

Meghan Markle mówi o przepisach aborcyjnych. Te słowa odbiją się szerokim echem

Słynąca z wyrazistych poglądów i angażowania się w walkę o prawa kobiet księżna Sussexu udzieliła wywiadu amerykańskiej edycji magazynu "Vogue". W rozmowie z dziennikarką Jessicą Yellin oraz ikoną feminizmu Glorią Steinem Markle po raz kolejny wróciła wspomnieniami do traumatycznych doświadczeń związanych z poronieniem, które przeżyła latem 2020 roku. Jak zaznaczyła mama dwójki maluchów - 3-letniego syna Archiego Harrisona i rocznej córki Lilibet Diany - nie ukrywała tej informacji przed światem, gdyż zależy jej na "normalizowaniu rozmów o kobiecym zdrowiu".

Myślę teraz o tym, jak wielkie miałam szczęście mogąc urodzić swoje dzieci. Wiem, jak to jest czuć tę niezwykłą więź z rosnącą w twoim ciele istotą. To, co dzieje się z kobietą w czasie ciąży, jest bardzo osobiste i intymne, co prowadzi często do milczenia i napiętnowania, mimo że tak wiele z nas przechodzi wtedy przez podobne kryzysy zdrowotne. Wiem też, jak to jest poronić, o czym mówiłam publicznie. Myślę, że to niesamowicie ważne, by otwarcie rozmawiać o rzeczach, które mają tak wielki wpływ na nasze życie wyjaśniła Markle.

Żona księcia Harry’ego opisała żal po stracie nienarodzonego dziecka w poruszającym eseju opublikowanym na łamach "The New York Times" w listopadzie 2020 roku. "Tamten lipcowy poranek zaczął się, jak każdy inny. (...) Po tym, jak zmieniłam pieluszkę mojego synka, poczułam silny skurcz. Upadłam na podłogę, wciąż trzymając go w ramionach. Zaczęłam nucić kołysankę, by go uspokoić. Ta wesoła melodia nijak miała się do mojego przerażenia. Czułam, że coś jest nie tak. Wiedziałam już, że tuląc swoje pierworodne dziecko, tracę drugie. Taka strata wiąże się z koniecznością dźwigania niewyobrażalnego ciężaru, czego doświadcza wiele z nas, lecz niewiele o tym mówi" - wyznała wówczas księżna.

Zdjęcie Książę Harry i Meghan Markle są tego samego zdania / Gotham / Getty Images

Odnosząc się do kontrowersyjnej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o zaostrzeniu przepisów aborcyjnych arystokratka podkreśliła, że ingerowanie władzy w tak intymną sferę życia obywateli zagraża ich autonomii.

"To dotyka bezpośrednio takich kwestii, jak fizyczne bezpieczeństwo czy sprawiedliwość ekonomiczna. Żadna kobieta nie powinna być zmuszana do podjęcia decyzji, której nie chce podjąć, decyzji, która może narazić jej zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Bez względu na to, czy mówimy o kobiecie, która znalazła się w trudnej sytuacji lub nie jest gotowa na urodzenie dziecka, czy o parze, która zasługuje na samodzielne planowanie rodziny - tu po prostu chodzi o wybór tłumaczyła Markle.

"Mój mąż i ja dużo o tym rozmawialiśmy"

Księżna Sussexu zaapelowała przy tym do mężczyzn, by bardziej zaangażowali się w walkę o prawa kobiet. "Mężczyźni muszą teraz zabrać głos, ponieważ są to decyzje, które wpływają także na nich, na ich relacje, rodziny i społeczności. Choć to kobiety są atakowane, konsekwencje poniesiemy wszyscy. Mój mąż i ja dużo o tym rozmawialiśmy w ciągu ostatnich kilku dni. On też jest feministą" - zaznaczyła arystokratka.

Zdjęcie "On też jest feministą” - zaznaczyła Markle / Chris Jackson / Getty Images

***

Zobacz również:

Joanna Racewicz zachwyca na zdjęciu z Gruzji!

Ewa Minge napisała powieść. Inspiracją jest prawdziwa historia!



Khloé Kardashian w obcisłym stroju. Dokładnie podkreślił jej kształty