W 2019 roku nad Kostaryką można było obserwować deszcze meteoroidów. Najbardziej znane są z pewnością widywane również w naszym kraju perseidy, które przecinają orbitę ziemską co roku pomiędzy 17 lipca a 24 sierpnia.



Jednak w kostarykańskim mieście Aguas Zarcas doszło do wydarzenia bardzo rzadkiego. Spadający z kosmosu okruch skalny uderzył prosto w psią budę stojącą na posesji jednego z mieszkańców miasta. Nieproszony kosmiczny gość jedynie nastraszył znajdującego się w środku owczarka Roky’ego, pozostawiając po swojej wizycie wypalone w daszku i podłodze dziury.



Większość meteoroidów spala się w atmosferze, nie pozostawiając po sobie meteorytu. Dlatego też są one bardzo cenne i chętnie kupowane przez kolekcjonerów.



Z tego też powodu dom aukcyjny Christie's wystawił na sprzedaż całą kolekcję meteorytów. Można nabyć na niej między innymi wspomniany meteoryt z Aguas Zarcas, wyceniony na kwotę od 40 do 60 tysięcy dolarów, a także samą psią budę, za którą chce uzyskać aż 300 tysięcy dolarów. Łącznie pod młotek trafi 75 meteorytów, a większość z nich będzie wystawiona w licytacjach online. Kolekcjonowaniem meteorytów zajmują się między innymi Steven Spielberg, Nicolas Cage i Elon Musk. Aukcje będą trwały do 23 lutego 2022 roku.

Reklama

Instagram Post

Najdroższe meteoryty

Prawie dwukilogramowy kawałek księżyca - "Dar al Gani 1058" został sprzedany w 2012 roku za podobną cenę. Znaleziony w 1998 r. w Libii, w 2012 r. został zakupiony przez Uniwersytet w Waszyngtonie, który na aukcji w Nowym Jorku zapłacił za niego 330 tysięcy dolarów.

Inna kosmiczna skała - prawie 10-kilogramowy meteoryt zbudowany w 88,5% z żelaza i 11,5% z niklu został odnaleziony w stanie Maine. Został wyceniony na 100 tysięcy dolarów, a więc w przeliczeniu 400 tysięcy złotych. Bardzo ciekawa jest jego historia, gdyż przez kilkadziesiąt lat służył do podpierania drzwi na jednej z farm.



Czytaj więcej:



UFO i największe obawy Amerykanów



Japonia: Otworzą nowy ośrodek badający UFO



Zjawisko na niebie niepokoi fanów astrologii!

Zobacz także: