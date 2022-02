W poszukiwaniu miłości

To miał być udany rok. Pochodząca z województwa lubuskiego 22-letnia Kasia dowiedziała się, że już niedługo rozpocznie studia. W internecie poznała tajemniczego "Dobrego Ducha" i wierzyła, że znalazła miłość życia. Nic o nim nie wiedziała, jednak postanowiła ruszyć w Polskę i go odnaleźć.



"Nakreślę ci trasę podróży. Jedź gdzie Gwiazda Północy, gdzie Perła Południa" - jak podaje "Gazeta Lubuska", taką wiadomość miała dostać Kasia od znajomego z internetu. Pod koniec lipca ruszyła więc zgodnie ze wskazówką najpierw na północ do Gdańska, a później na południe do Zakopanego. Kobieta oznajmiła matce, że w podróż wybiera się z koleżanką.



Kasia była w stałym kontakcie z mamą, jednak przyszedł czas, że przestała się odzywać. Zaniepokojona mama odkryła, że jej córka wyruszyła w podróż sama. "Dobry Duch" również milczał i nie odpowiadał na próby kontaktu ze strony bliskich Kasi. Po czasie okazało się, że jest nim kobieta — mieszkanka Słupska, która podała się za mężczyznę.

Kasia po raz ostatni była widziana 31 lipca w górach z nieznajomym mężczyzną. 5 sierpnia fotografik z Krakowa w krzakach w Dolinie Chochołowskiej natrafił na ubrania i rzeczy osobiste studentki. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania kobiety.

Zdjęcie Studentka ostatni raz była widziana w Dolinie Chochołowskiej / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

Śmierć z rąk złego ducha

W poszukiwaniach brało udział niemal 150 policjantów, strażaków i ratowników. Wspólnymi siłami przeczesywali Zakopane, góry, szlaki i doliny. Do górskiego miasteczka przyjechała również matka Kasi. Jak podaje "Gazeta Lubuska", spacerowała doliną, bo tam ciągnęła ją matczyna intuicja.



Śledczy ustalili, że 30 lipca Kasia dotarła do Zakopanego. Na dworcu poznała Pawła H. Twierdził, że jest przewodnikiem górskim. Prawda była jednak nieco inna. W rzeczywistości pracował dla właściciela hotelu na Gubałówce, a jego zadaniem było namawianie turystów na nocleg. To jednak nie koniec, bo 36-letni Paweł H. dwa lata wcześniej wyszedł z zakładu karnego, w którym odbywał karę pozbawienia wolności za gwałt.



Zdjęcie Zabójca dobrze ukrył ciało (zdjęcie ilustracyjne) /Patryk Osadnik /East News

Dzień później studentka była widziana w schronisku w Dolinie Chochołowskiej. Za sprawą wpisu do książki meldunkowej odkryto tożsamość jej towarzysza. Pewien góral zeznał, że przed jednym z szałasów w dolinie Paweł H. groził mu bronią. Później jednak trop się urywa.



Policjanci, znając kryminalną przeszłość mężczyzny, spodziewali się najgorszego. Poszukiwania jednak nie przynosiły efektów. Nikt nie natrafił na ciało młodej studentki.

„Wilk w owczej skórze”

Głównym podejrzanym był Paweł H. Policja postanowiła więc opublikować jego wizerunek. Jak się okazało, mężczyzna od razu wyjechał z Zakopanego. Dotarł do Konina, gdzie został zatrzymany. Pawła H. rozpoznał mieszkaniec miasta.



Mężczyzna przyznał się do zabójstwa studentki, a także zdradził szczegóły zbrodni. Kasia straciła życie w pasterskim szałasie. Została tam zaciągnięta siłą, skatowana i brutalnie zgwałcona. Śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia. Mężczyzna twierdził, że działał pod wpływem impulsu.



Zdjęcie Paweł H. zeznał, że popełnił zbrodnię pod wpływem impulsu / Leon Stankiewicz / East News

Paweł H. ukradł wszystkie rzeczy Kasi. Niektóre z nich ukrył w krzakach, a te wartościowe zabrał ze sobą. Ciało studentki zakopał niedaleko czarnego szlaku turystycznego prowadzącego z Doliny Chochołowskiej do Kościeliskiej. Przysypane ściółką miejsce ukrycia zwłok było nie do znalezienia.



W 2005 roku Paweł H. usłyszał wyrok. Sąd w Białymstoku za gwałt i zabójstwo skazał go na dożywocie. Wyrok obejmuje również inne przestępstwa na tle seksualnym. Sędzia nazwał go "wilkiem w owczej skórze". Dodał, że Paweł H. "za nic miał życie młodej dziewczyny".



