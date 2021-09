"Milionerów" możemy śledzić od 1999 roku na antenie telewizji TVN. Od samego początku istnienia programu prowadzi go Hubert Urbański. Główną nagrodą jest oczywiście okrągły milion złotych. By dojść do finału, uczestnicy odpowiadają na kolejne pytania, wspinając się po finansowych szczeblach. Po prawidłowej odpowiedzi na ostatnie, dwunaste pytanie, stają się szczęśliwymi posiadaczami miliona złotych. Nie jest to jednak oczywiście łatwe zadanie - do tej pory, w ponad dwudziestoletniej historii polskiej edycji, główna wygrana padła zaledwie czterokrotnie.

Jak zmieniali się polscy "Milionerzy"?

4 września 1998 roku w brytyjskiej telewizji zadebiutował teleturniej "Who Wants to Be a Millionaire?", zdobywając od razu ogromną popularność. Format tego programu został odsprzedany do ponad 100 krajów - w tym (już w 1999 roku) do Polski, gdzie znamy go jako "Milionerów".

Zasady naszej rodzimej edycji zmieniały się pomiędzy okresami emisji programu. Przez pierwsze cztery lata istnienia teleturnieju, od 1999 do 2003 roku, by wygrać milion złotych, należało odpowiedzieć na 15 pytań. Zawodnik miał do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Po poprawnej odpowiedzi na piąte pytanie zdobywał gwarantowany tysiąc złotych, a po 10. pytaniu - gwarantowane 32 tys. złotych.

Po 2003 roku teleturniej zniknął z anteny, by powrócić w 2008 roku. Wtedy też liczbę pytań zredukowano do 12, a progi sum gwarantowanych przesunęły się na tysiąc złotych po 2. pytaniu i 40 tys. złotych po 7. pytaniu.



W 2009 roku producenci zrezygnowali z pytania do przyjaciela, a na jego miejsce wprowadzono nowe koło ratunkowe - pytanie do eksperta. Rok później pojawiła się kolejna zmiana w regulaminie: ścieżka gry bez drugiego progu gwarantowanego, ale za to z czwartym kołem ratunkowym, którym była zamiana pytania na inne.

Aktualny format polskich "Milionerów" zawiera trzy podstawowe koła ratunkowe i nie oferuje już alternatywnej ścieżki gry. By zdobyć tytułowy milion, zawodnicy wciąż odpowiadają na 12 pytań.



Pytania za milion: co musisz wiedzieć, by zostać milionerem?

W "Milionerach" czterech uczestników odpowiedziało poprawnie na pytanie finałowe. Ale wiele razy mieliśmy już do czynienia z sytuacją, gdy takie pytanie zostało zadane przez Huberta Urbańskiego, ale uczestnik nie znał poprawnej odpowiedzi i prowadzący musiał podrzeć czek. Do tej pory finałowe pytanie padło w programie 20 razy. Przyjrzyjmy się na początku czterem pytaniom, które przyniosły zawodnikom okrągły milion złotych. Znalibyście odpowiedzi?



Najświeższe pytanie za milion zostało zadane Jackowi Iwaszko 23 września 2021 roku. Brzmiało ono:



1) Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?



Do wyboru zaproponowano cztery warianty:



A: 1 stycznia 1000 roku,



B: 1 stycznia 1001 roku,



C: 1 stycznia 2000 roku



D: 1 stycznia 2001 roku.



Poprawną odpowiedzią jest opcja B i takiej właśnie udzielił uczestnik, wchodząc do elitarnego grona zwycięzców "Milionerów".



2) Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?



A: na kornecie

B: na akordeonie

C: na djembe

D: na ksylofonie

Chodzi o akordeon. W 2010 roku takiej właśnie odpowiedzi udzielił Krzysztof Wójcik i tym samym stał się pierwszym zwycięzcą polskich "Milionerów".



Wcześniej milion "pękł" w 2008 roku. Pytanie brzmiało następująco:



3) Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321

B: 1 234 321

C: 111 111 111

D: 123 454 321

Opcję B wybrała Maria Romanek i tym samym wygrała program jako druga osoba w historii polskiej edycji programu.



Kolejne pytanie, na które padła prawidłowa odpowiedź, brzmiało:



4) Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:



A: wniebowzięcie matki Bożej

B: zmartwychwstanie Jezusa

C: śmierć Jezusa na krzyżu

D: zesłanie Ducha Świętego

Katarzyna Kant-Wysocka w 2019 roku wybrała opcję C, tym samym stając się trzecią polską milionerką z "Milionerów".



Zdjęcie W programie rozdano w sumie miliony złotych, ale główna nagroda przypadła nielicznym / 123RF/PICSEL

O włos od miliona

Poniżej prezentujemy pytania za milion złotych, na które jednak zawodnicy nie znali poprawnej odpowiedzi i wycofali się z programu lub odpadli. Pierwsze takie pytanie w historii teleturnieju usłyszał uczestnik 21 października 2000 roku.



Skąd pochodzi Conan Barbarzyńca?

A: z Rivii

B: z Oz

C: z Mordoru

D: z Cimmerii

Poprawną odpowiedzią jest ostatnia opcja.

Kolejne pytania prezentowały się następująco:

Odrażający drab z Kabaretu Starszych Panów dubeltówkę weźmie, wyjdzie i...:

A: rach-ciach!

B: buch, buch!

C: z rur dwóch

D: bum w brzuch

Poprawna odpowiedź to B.

Komiksowym "dzieckiem" rysownika Boba Kane’a jest:

A: Superman

B: Batman

C: Spider-Man

D: Captain America

Bob Kane to twórca postaci Batmana.

Kto jest mistrzem tego samego oręża, w jakim specjalizowała się mitologiczna Artemida?

A: Zorro

B: Legolas

C: Don Kichot

D: Longinus Podbipięta

Tym razem chodziło o Legolasa.

Który aktor urodził się w roku opatentowania kinematografu braci Lumière?

A: Rudolph Valentino

B: Humphrey Bogart

C: Charlie Chaplin

D: Fred Astaire

Poprawna odpowiedź to A.

Mowa w obronie poety Archiasza przeszła do historii jako jeden z najświetniejszych popisów retorycznych:

A: Izokratesa

B: Cycerona

C: Demostenesa

D: Kwintyliana

Była to mowa Cycerona.

Likier maraskino produkuje się z maraski, czyli odmiany:

A: wiśni

B: jabłoni

C: figi

D: gruszy

Poprawną odpowiedzią jest A.

Który utwór Juliusza Słowackiego napisany jest prozą?

A: "Godzina myśli"

B: "W Szwajcarii"

C: "Anhelli"

D: "Arab"

Poprawna odpowiedź to C.

Zdjęcie Polską edycję "Milionerów" od pierwszego odcinka prowadzi Hubert Urbański / Kamil Piklikiewicz/East News / East News

"Wątróbka z cebulką (...) jest zakąską doskonałą. Aby ją przyrządzić, należy kupić samochód i pędzić nim póty, aż się kogoś przejedzie". To Lem i...

A: "Solaris"

B: "Opowieści o pilocie Pirxie"

C: "Dyktanda czyli..."

D: "Szpital Przemienienia"

Na to pytanie również należy odpowiedzieć, wybierając trzecią propozycję.

Co według Leszka Kołakowskiego jest sklepieniem domu, w którym duch ludzki mieszka?

A: rozum

B: bóg

C: miłość

D: czas

Poprawną odpowiedzią jest D, czyli czas.

Który instrument stroi muzyk?

A: tamburyn

B: kocioł

C: okarynę

D: czynele

Możemy stroić kocioł.

Który ssak się nie spoci?

A: owca

B: koń

C: człowiek

D: królik

Poprawną odpowiedzią jest królik, ponieważ ten ssak nie posiada gruczołów potowych. Temperaturę ciała reguluje za pomocą oddechu.

Każda barwa składowa światła białego rozchodzi się w ciałach przezroczystych z inną prędkością. Największą prędkość ma:

A: czerwona

B: pomarańczowa

C: żółta

D: fioletowa

Poprawną odpowiedzią jest opcja A.

Żydowskie Święto Świateł, zwane też Chanuką, trwa osiem dni. Ile świątecznych świec płonie ósmego dnia na specjalnym świeczniku?

A: sześć

B: siedem

C: osiem

D: dziesięć

Poprawną odpowiedzią jest osiem.



Niektóre z owoców dojrzewają jeszcze po zbiorach. Który zerwany niedojrzały taki pozostanie?

A: wiśnia

B: banan

C: gruszka

D: awokado

Odpowiedź A jest poprawna.

Manat karaibski, tak jak afrykański, z kończyn ma tylko przednie. A manat azerbejdżański, tak jak turkmeński:

A: ma i przednie, i tylne

B: zastąpił rubla

C: zakrywa całe ciało

D: jest samotnikiem

Manat azerbejdżański to waluta narodowa Azerbejdżanu. Poprawną odpowiedzią jest więc B.

Na paryskim Łuku Triumfalnym, na pamiątkę napoleońskich zwycięstw, wyryte są nazwy pięciu polskich miast. Nie ma wśród nich:

A: Warszawy

B: Wrocławia

C: Gdańska

D: Ostrołęki

Nie ma wśród nich Warszawy.



***

