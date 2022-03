Minister Czarnek zapowiada: Przysposobienie obronne powróci do szkół

Od pierwszego września do polskich szkół powróci przysposobienie obronne w formie zbliżonej do tej sprzed lat – zapowiedział w Telewizji Republika szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zdaniem ministra, dzięki temu Polacy będą umieli obronić się w sytuacji realnego zagrożenia. Jakie elementy pojawią się w programie nauczania nowego przysposobienia obronnego? Przemysław Czarnek zaznaczył, że będzie to między innymi kurs strzelecki.

