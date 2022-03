Uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o numer PESEL

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoba, która przybyła do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, może uzyskać numer PESEL, który umożliwia realizację usług publicznych.

W środę 16 marca w urzędach gminy w całym kraju uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o przyznanie numeru PESEL. Ubiegać się o to mogą wyłącznie osoby, które przekroczyły granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z wojną w Ukrainie.

Numeru PESEL znacznie ułatwi Ukraińcom funkcjonowanie w Polsce. Jest on niezbędny do uzyskiwania świadczeń społecznych i pełnej opieki zdrowotnej. Ułatwia on również znalezienie zatrudnienia.

Zdjęcie Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej z własnoręcznym czytelnym podpisem / Jacek Szydlowski / Agencja FORUM

Numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Gdzie złożyć wniosek?

Zgodnie z ustawą obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Polski, nadaje się numer PESEL.

Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej z własnoręcznym czytelnym podpisem. Może on zostać wypełniony przez wnioskodawcę lub przez pracownika organu na podstawie danych podanych przez osobę ubiegającą się o numer PESEL. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.

Tożsamość jest potwierdzana na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, może to być dokument potwierdzający urodzenie.

Zdjęcie Numeru PESEL jest niezbędny do uzyskiwania świadczeń społecznych i pełnej opieki zdrowotnej / Lukasz Gdak/East News / East News

We wniosku należy podać takie dane jak: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński, obywatelstwo, datę wjazdu na terytorium RP oraz adnotację o pobraniu odcisków palców, a także oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Do wniosku należy dołączyć również zdjęcie spełniające wymagania określone w ustawie o dowodach osobistych.

Odciski palców są pobierane podczas składania wniosku. Nie dotyczy to jednak osoby, która nie ukończyła 12. roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców lub od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

