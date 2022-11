Młodzieżowe Słowo Roku 2022 - wiesz, o czym mówią młodzi ludzie?

Konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 wchodzi w decydującą fazę. Jury przeanalizowało wszystkie zgłoszenia i wyłoniło finałową dwudziestkę, na którą można już głosować w drugim etapie plebiscytu.

W pierwszej dwudziestce nie znalazły się słowa nieregulaminowe, nawet jeśli miały wiele zgłoszeń. Słowa pominięte w naszym zestawieniu to wyrazy jednoznacznie obraźliwe, nazwy własne: imiona, pseudonimy, nazwy miast i krajów. Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jest przedsięwzięciem popularyzującym język polski wśród młodzieży, zapoczątkowanym w 2016 roku we współpracy z projektem Słowa klucze w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych".

Można głosować na stronie PWN.

Lista finałowych słów w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 jest następująca:

bazabetoniarz

cringe

essa

gigachad

kto pytał?

łymyn

naura

NPC

odklejka

onuca

pokemon

rel

robi wrażenie

siedemnaście

sigma

slaysus

twoja stara/twój stary

UwU.

Co znaczą te i inne słowa, popularne wśród młodzieży? Sprawdź się w quizie!