Modelka plus size uderza w hejterów. Ma bardzo ważny przekaz!

Moja mama zawsze mi powtarzała coś, co jest aktualne do dziś: „Mija, po prostu idź w to”. Kiedyś bałam się podejmować ryzyko i to zwykle prowadziło do tego, że wciąż myślałam: „Co by było gdyby?”, co jest dla mnie jednym z najgorszych uczuć, ponieważ nigdy nie poznasz wyniku czegoś, czego nigdy w pełni nie zrobiłaś.