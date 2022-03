Neyleen Ashley to influencerka i modelka z Florydy, która na Instagramie zgromadziła już imponującą liczbę 2,5 miliona obserwatorów. Celebrytka regularnie serwuje im swoje gorące fotki, na których pozuje zazwyczaj w kusych strojach bikini lub samej bieliźnie. Uwagę fanów przyciąga głównie sporych rozmiarów biust Neyleen, ale ta przyznała ostatnio, że dla niej jest on źródłem prawdziwej udręki!

Neyleen Ashley twierdzi, że ma obecnie "największe piersi w USA" i jeszcze niedawno można było odnieść wrażenie, że jest z nich naprawdę dumna. Fanów zaskoczyła więc jej ostatnia wypowiedź, w której zdradziła, że jest zmuszona usunąć implanty, które zagrażają jej zdrowiu i są źródłem złego samopoczucia.

Twierdzi, że ma "największe piersi w USA". Planuje jednak usunąć implanty

33-letnia Neyleen już jako nastolatka marzyła o idealnym ciele i dużym biuście. W przeszłości wypychała staniki papierem i kupowała bieliznę push-up, byleby tylko uwydatnić swoje piersi. W końcu zdecydowała się na trzy operacje i dziś może się pochwalić największym, dopuszczalnym w USA prawnie rozmiarem sztucznych piersi. Niestety, jest zmuszona usunąć implanty, które zaczęły zagrażać jej zdrowiu!

Właścicielka "największych piersi w USA" od jakiegoś czasu cierpi na bardzo bolesne migreny oraz napięcie i ból pleców:

- Zawsze cierpiałam na przerażające migreny, ale trzy lata temu pogorszyły się. Prawie każdego dnia moje ramiona i ścięgna są napięte, moje piersi nie pozwalają mi też biegać i ćwiczyć

- żali się celebrytka.

Neyleen Ashley planuje więc całkowicie usunąć implanty lub zdecydować się na ich mniejszy rozmiar. Lekarze poinformowali instagramerkę, że będzie to bardzo poważna operacja, podczas której usuniętych zostanie wiele tkanek, ale Neyleen jest gotowa zaryzykować. To zresztą nie pierwszy taki zabieg w jej życiu. Kiedy jako 18-latka postanowiła pierwszy raz powiększyć biust, doszło do komplikacji i jedna pierś była znacznie wyżej niż druga.

Chociaż Neyleen bardzo chce usunąć implanty, wciąż wstrzymuje się ze znalezieniem odpowiedniego lekarza. Przed operacją chciałaby bowiem jeszcze zajść w ciążę. Myślicie, że zdecyduje się w końcu na zmniejszenie biustu?

