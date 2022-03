Agnieszka Kotońska schudła 30 kg! Pomógł jej ten przepis

Gwiazdy

Agnieszka Kotońska to wschodząca gwiazda show-biznesu i popularna influencerka. Popularność zyskała dzięki stacji TTV i formatowi rozrywkowemu "Gogglebox". Wielu fanów przyciągnęła do siebie również za sprawą swojej spektakularnej metamorfozy. Gwieździe udało się schudnąć aż 30 kilogramów! Jak to zrobiła? Zdradziła przepis na obiad, którym zajadała się podczas diety.

Zdjęcie Agnieszka Kotońska to jedna z uczestniczek programu "Googlebox" / Instagram