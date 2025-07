Postanowiła robić 10 tys. kroków dziennie. Zaskoczenie pojawiło się w trzecim tygodniu wyzwania

Ile kroków dziennie należy robić? Oczywiście wszystko zależy od wieku, poziomu aktywności i kwestii zdrowotnych. Pewne jest jedno: każda aktywność dostosowana do naszych możliwości jest naszym sprzymierzeńcem. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że dziennie dobrze jest robić co najmniej 10 tys. kroków. To pozytywnie wpłynie na serce, mięśnie, kości i układ oddechowy.