Trend noszenia sukienek do spodni swoje apogeum osiągnął w latach 2000. W poprzedniej dekadzie gwiazdy niezwykle często pokazywały się w takich stylizacjach zarówno na co dzień, jak i podczas wyjść na czerwony dywan. Największymi fankami takich zestawów były Hilary Duff, Anne Hathaway oraz Jessica Alba. Po kilku sezonach ten look poszedł w zapomnienie, ale w tym roku moda zatacza szeroki krąg i najwięksi projektanci przypominają nam o trendach sprzed 20 lat.

Jak wygląda łączenie sukienki ze spodniami w 2024 roku?

Chociaż z przeszłości często powracają do nas elementy garderoby, to nigdy nie są one takie same jak lata temu. Trendy obowiązujące w modzie w lecie 2024 proponują połączenie sukienki ze spodniami, jednak w bardziej wyszukanym stylu. W związku z tym, o ile dwie dekady temu połączenie dzwonów i sukienki w kwiatki było czymś niezwykle szykownym, tak teraz ma zupełnie inne oblicze. Wystarczy spojrzeć na propozycje takich marek jak Brandon Maxwell, Zimmermann czy Alberta Ferretti, by przekonać się, że to połączenie stawia nie tyle na wygodę, ile na elegancję i szyk.

Warto jednak pamiętać, że nie trzeba sztywno trzymać tego, co proponują projektanci. Te elementy garderoby są bowiem na tyle wszechstronne, że z łatwością można je dostosować do własnego stylu oraz okazji. Oznacza to, że w formalnych sytuacjach sukienki i spodnie można nosić w minimalistycznym stylu, a w swobodnych okolicznościach postawić na połączenie z jeansami.

W 2024 roku połączenie sukienki ze spodniami ma być bardziej eleganckie niż dwie dekady wcześniej Edward Berthelot/Getty Images Getty Images

Jak nosić sukienkę ze spodniami?

O tym, jak nosić sukienkę ze spodniami możecie zdecydować same, w zależności od tego, jakie rodzaje tych ubrań macie w szafie i gdzie zamierzacie wyjść w tym połączeniu. Jeśli jednak nie macie pomysłu, przedstawiamy kilka propozycji, które pozwolą się wam zainspirować.

Przede wszystkim można postawić na all black look i wybrać do tego małą czarną, która gości praktycznie w każdej szafie. Do tego świetnie sprawdzą się spodnie z szerszymi nogawkami i szpilki. Jest to minimalistyczna i elegancka stylizacja, która świetnie sprawdzi się do biura, na wieczorną kolację, a nawet spotkanie towarzyskie.

Sukienka wraz ze spodniami w czarnym kolorze to zawsze dobry wybór Edward Berthelot/Getty Images Getty Images

Kolejnym pomysłem może być połączenie długiej koszulowej sukienki z luźnymi spodniami, które z jednej strony są eleganckie, ale z drugiej niezwykle wygodne i dodające luzu. Ważne jest, żeby przy tym zestawie nie zapinać sukienki do końca i wybrać lejący się materiał spodni, który świetnie podkreśli wszystkie atuty sylwetki. Do takiego setu pasują sandały na obcasie lub płaskiej podeszwie. A taki look będzie idealnym wyborem podczas wakacji czy spaceru z rodziną.

Równie modne jest teraz także połączenie jeansów o prostych nogawkach lub dopasowanym kroju z długą sukienką z koronkowymi detalami i kwiatowym motywem. Do tego wystarczy dołożyć balerinki, białe trampki lub sandałki na obcasie i kobieca, pełna wdzięku stylizacja gotowa. Tego typu zestaw świetnie nada się na przyjęcie w ogrodzie, zabiegany dzień lub wyjście z przyjaciółmi wieczorową porą.

Iryna Thater postawiła w Cannes na eleganckie połącznie spodni i sukienki. Christian Vierig/Getty Images Getty Images

Sukienka i spodnie - stylizacja dla każdej figury

Poza tym, że połączenie sukienki ze spodniami jest w tym sezonie szalenie modne, to dodatkowo pasuje kobietom w każdym wieku i o każdych proporcjach. Ważne jednak, żeby dopasować ubrania pod swoją figurę i wyeksponować swoje walory oraz ukryć mankamenty.

W związku z tym panie o krąglejszych kształtach powinny zdecydować się na spodnie z prostymi nogawkami lub typ bootcut. Jeśli chcemy wysmuklić sylwetkę postawmy na spodnie z wysokim stanem. Przy problemie z wystającym brzuchem, a szczupłymi nogami można postawić na spodnie biodrówki i do nich założyć lekko pomarszczoną na brzuchu sukienkę.

W przypadku doboru sukienki warto wyeksponować dekolt, co skutecznie odciągnie uwagę od masywnych, dolnych partii ciała. Świetnie się w takim zestawieniu sprawdzą sukienki wizytowe o kroju gorsetowym, z odciętymi miseczkami, odsłaniające ramiona. Panie, które mają wąskie ramiona, mogą zdecydować się na sukienki wiązane na ramionach.

