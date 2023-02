Mogą długo szukać ofiary. Niesamowity widok w polskich lasach

Mają szerokie zastosowanie w kuchni, dodawane są do sosów, zup, a po ususzeniu wzbogacają smak każdej potrawy. Opieńki to grzyby dobrze nam znane, jednak te niepozorne organizmy skrywają mroczną tajemnicę. Niewiele osób wie, że to właśnie opieńki są uznane za gatunek wydający największe organizmy na ziemi, pod względem zajmowanej powierzchni.

Zdjęcie Ten niebywały gatunek można spotkać w polskich lasach / /Facebook / 123RF/PICSEL