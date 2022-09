Mogą stracić rentę rodzinną. Kluczowy jeden dokument, a czasu coraz mniej

Wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinne można składać tylko do końca września - przypomina ZUS. Ale to nie wszystko, o czym należy pamiętać. Ważne jest też skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. - Jeśli komplet dokumentów wpłynie z opóźnieniem, np. w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie - ostrzega ZUS. Co należy zrobić i o jakich dokumentach pamiętać?

