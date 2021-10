Ufam mojemu mężowi w stu procentach i uważam, że włączenie innych osób do naszego życia seksualnego sprawiło, że jest ono lepsze. Koniec końców nasze małżeństwo jest przez to silniejsze. Teraz John uprawia seks z innymi kobietami tylko na swoim OnlyFans. Nigdy nie dał mi powodów do podejrzewania go o niewierność. Pisze do tych kobiet i rozmawia z nimi, ale to nie jest sekretem. Zawsze jestem o wszystkim informowana.