Oto najwyższa kobieta na świecie. Rumeysa Gelgi ma 215,16 centymetrów i pobiła rekord Guinnessa!

Rumeysa Gelgi urodziła się w Turcji i od najmłodszych lat zmagała się z chorobą. W 2014 roku została uznana za najwyższą nastolatkę na świecie - miała wtedy 18 lat i poruszała się już na wózku inwalidzkim. Choć kobieta jest w stanie poruszać się przez krótki czas z pomocą chodzika, to właśnie wózek jest jej głównym sposobem na przemieszczanie się.

Tak wygląda najwyższa kobieta na świecie. Te liczby robią wrażenie!

Rumeysa Gelgi nie wstydzi się swojej choroby i aktywnie prowadzi konto na Instagramie, dzieląc się z obserwatorami kulisami swojego życia. Jak sama przyznaje, profil ten wykorzystuje także do do informowania ludzi o rzadkich schorzeniach, takich jak Weaver.

- Każda wada czy choroba może być dla ciebie korzystna, więc zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Bądź świadoma swojego potencjału i daj z siebie wszystko - przekonuje najwyższa kobieta na świecie, dodając, że choć jej wzrost intryguje, a wręcz szokuje ludzi, to większość z nich jest zawsze miła i skora do pomocy.

- To zaszczyt powitać Rumeysę w Księdze Rekordów Guinnessa. Jej niezłomny duch i duma są inspiracją – oświadczył Craig Glenday, redaktor naczelny Guinness World Records.

Co ciekawe, najwyższy żyjący człowiek na świecie, sułtan Kösen, również pochodzi z Turcji i mierzy aż 251 centymetrów! Według Księgi Rekordów Guinnessa fakt, że zarówno najwyżsi żyjący rekordziści płci męskiej, jak i żeńskiej pochodzą z tego samego kraju, jest „rzadkim zjawiskiem”. Ostatni raz zdarzyło się to w 2009 roku, kiedy to Bao Xishun (236,1 cm ) i Yao Defen (233,3 cm ) pobili rekordy wzrostu.

Rumeysa Gelgi pobiła rekord Yao Defon, ale najwyższą kobietą, jaką kiedykolwiek zarejestrowano, była Zeng Jinlian z prowincji Hunan w Chinach, która mierzyła w chwili śmierci aż 246,3cm!

