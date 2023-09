Krągłe pomarańczowo-żółte z apetycznie zaczerwienioną skórką pokrytą delikatnym meszkiem - ten opis pasuje zarówno do brzoskwiń jak i do moreli. Nic dziwnego że sporo osób ma problemy z odróżnieniem tych owoców. Na co zwrócić uwagę i czy morele oraz brzoskwinie różnią się wartościami odżywczymi i właściwościami zdrowotnymi? Jak odróżnić morele od brzoskwiń?

Owoce moreli są mniejsze, bardziej żółte, ich skórka jest jedwabista i bardziej gładka niż pokryta wyraźnym meszkiem skórka brzoskwiń. Pestki moreli są gładkie a miąższ bardziej mięsisty (dzięki czemu nadają się do suszenia). Owoce różnią się również w smaku.

Brzoskwinie - wartości odżywcze i właściwości zdrowotne

Brzoskwinie, nazywane też "perskimi jabłkami", to doskonałe źródło beta-karotenu i błonnika. Ze względu na ten ostatni warto je spożywać razem ze skórką, podziała ona na jelita jak miotełka. Brzoskwinie są bogate w witaminy z grupy b, oraz witaminę PP, zawierają także sporo cennych minerałów, w tym wapń, żelazo i magnez.

Są nisko kaloryczne - jedna brzoskwinia to tylko 39 kcal, dlatego zaleca się je osobom dbającym o linię. Ze względu na niską zawartość sodu i zerową zawartość tłuszczu są świetnym wyborem dla ciśnieniowców i osób z podwyższonym poziomem "złego" cholesterolu. Brzoskwinie wspomagają trawienie, mają także działanie moczopędne, dlatego powinny po nie sięgać osoby borykające się z chorobami nerek.

Brzoskwinie są też dobrym wyborem dla kobiet w ciąży oraz osób, które chcą poprawić stan skóry, włosów i paznokci. Doskonale wpływają też na system nerwowy.

Zdjęcie Morele sprawdzą się doskonale w każdym deserze / 123RF/PICSEL

Morele - wartości odżywcze i właściwości zdrowotne

Morele są bardziej kaloryczne od brzoskwiń i ze względu na znaczną zawartość cukru nie zaleca się ich osobom z cukrzycą.

Jednak pod wieloma względami morele mogą przewyższać brzoskwinie. Przede wszystkim zawierają naprawdę solidną dawkę potasu, dzięki czemu są zalecane osobom borykającym się z wysokim ciśnieniem i chorobami sercowo-naczyniowymi. Morele to także bomba witamin z grupy B, zawierają ich jeszcze więcej niż brzoskwinie, przez co są zalecane osobom w okresie rekonwalescencji.

Podobnie jak brzoskwinie, morele zawierają żelazo, beta-karoten i błonnik, jednak maja nieco mniej wapnia.

Jak wykorzystać morele i brzoskwinie?

W sezonie te owoce warto jeść przede wszystkim surowe ze skórką, ale po dokładnym umyciu. Można je także wykorzystać jako dodatek do owsianki, deserów, sałatek owocowych, Muesli. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do ciast, ale sporo osób wykorzystuje je także do przygotowania dań mięsnych. Zarówno morele jak i brzoskwinie wyśmienicie sprawdzają się w domowych przetworach. Można z nich przygotować dżemy, soki, kompoty czy konfitury. Morele nadają się także do suszenia.