Mów do kota jego językiem!

Z reguły koty dobrze rozumieją, co do nich mówimy, ale są sytuacje, w których skuteczniejsze będzie użycie ich własnego języka. Przeczytaj fragment książki "Sekretny język kotów", której autorka Susanne Schötz podpowiada nam, jak komunikować się z tymi zwierzętami.

Zdjęcie Jak skutecznie powiedzieć kotu "nie"? Najlepiej w jego języku! /123RF/PICSEL

Nie zrozum mnie źle: nie uważam, że powinniśmy się komunikować z kotami tylko za pomocą kocich dźwięków. Z reguły nasi pupile bardzo dobrze rozumieją również ludzki język. Ale od czasu do czasu pojawiają się sytuacje, w których lepiej, szybciej lub łatwiej jest poradzić sobie, używając języka kociego. Chciałabym to zilustrować kilkoma przykładami.

Łagodzenie sporu między kotami

Kiedy widzimy, że nasz kot wdał się w bójkę z innym kotem, pod wpływem impulsu mamy ochotę go ratować, by zapobiec najgorszemu. Nie zalecam jednak mieszania się w taki spór. Próby rozdzielenia walczących prawdopodobnie skończą się tym, że my również zostaniemy ranni - podrapani lub pogryzieni. A wtedy już naprawdę nie będziemy mogli pomóc naszemu kotu.



Często behawioryści zalecają przestraszenie kotów, tak by się od siebie odczepiły i uciekły. Zaleca się klaskanie w dłonie, głośne krzyczenie "nie!" albo rzucenie w awanturników poduszką. Wypróbowałam wszystkie warianty. Czasami działały, czasami nie.



Najskuteczniejszą metodą jest metoda akustyczna - fukanie. Staję metr lub dwa od kotów i głośno na nie fukam, a raczej naśladuję ich fukanie. Czasami wystarczy, że zrobię to raz, a niekiedy muszę powtórzyć dwa czy trzy razy. Na razie odnotowuję stuprocentową skuteczność. Wystraszone koty rozdzielają się i uciekają − oba albo tylko jeden z nich, najczęściej intruz, ponieważ moje mnie rozpoznają i trzymają się blisko.

Witanie kotów

Czy ty również masz swój rytuał powitalny, który powtarza się rano lub wieczorem, gdy wracasz z pracy, i który pokazuje, jak bardzo ty i twój kot za sobą tęskniliście?



Z obcym lub mniej znanym kotem możesz się przywitać, naśladując typowe ruchy, które koty wykonują, gdy chcą się pozdrowić. Ukucnij albo usiądź, żeby wyglądać na niższego. Nie zwracaj się bezpośrednio do kota, lecz trzymaj się z boku, nie patrz mu prosto w oczy. Możesz spróbować porozmawiać z nim cichym, łagodnym głosem. Tutaj znowu ważny jest kod częstotliwości: jasny głos i jasne dźwięki brzmią przyjaźnie, a ciemny głęboki głos i dźwięki − agresywnie.



Czasami próbuję naśladować miękkie i jasne gruchanie i dodaję wzrastającą melodię: "prrrrrrriuttt". Wiele kotów, na których to wypróbowałam, podeszło do mnie bliżej, tak że mogłam bardzo powoli wyciągnąć rękę do powąchania. Możliwe, że miałam przy sobie przysmak, który dawałam kotu.