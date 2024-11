Można z nich wyczytać charakter. Co oznaczają kolory paznokci?

Spis treści: Czerwony Czarny Biały Nude Różowy Niebieski Szary

Czerwony

Jednym z najczęściej wybieranych przez kobiety kolorem paznokci jest ponadczasowa, klasyczna czerwień. Kojarzy się ona z władzą, a przed wiekami uznawana była za kolor królewski. Czerwień to ogień, siła uczuć, miłość i namiętność. Kobieta, która wybiera paznokcie w takim kolorze, chce zwrócić na siebie uwagę nie tylko ukochanego mężczyzny, ale całego świata.

Czerwony manicure wybierają często kobiety pewne siebie, odważne i odnoszące sukcesy zawodowe.

Czarny

Innym klasycznym odcieniem, na który decydują się często silne kobiety, jest czerń. Choć symbolizuje ona śmierć, żałobę i smutek, to kojarzy się również z bezkompromisowością oraz niezależnością. Ten kolor pomaga podkreślić własną osobowość i przyciągnąć uwagę. Co ważne, pasuje do większości stylizacji i wybrać go można dosłownie na każdą okazję.

Ciemne kolory na paznokciach wymagają precyzji i perfekcji - nie tylko podczas aplikacji 123RF/PICSEL

Biały

Biel od wieków postrzegana jest jako barwa czystości i niewinności. Jest też symbolem odnowy życia duchowego, nowego początku i otwartych możliwości. Kojarzy się też z czystością i perfekcjonizmem, więc kobiety, które decydują się na biały manicure, uznawane są za perfekcjonistki, kochające porządek. To zazwyczaj dobrze wychowane, obyte w świecie i raczej skromne osoby, przywiązujące wagę do życia duchowego.

Nude

Nude to zdecydowanie najmocniejszy trend w manicure ostatnich lat. Choć może sprawiać wrażenie nudnego, to jest po prostu zawsze modną, bezpieczną klasyką. Na taki kolor decydują się najczęściej kobiety stawiające na elegancję, klasę i pragmatyzm.

Kolor nude to uniwersalna baza do tworzenia wyjątkowych stylizacji - kobiety, które chcą przełamać go odważniejszymi motywami, mogą zdecydować się na kolorowe wzorki, najlepiej na dwóch, góra trzech paznokciach.

Różowy

Choć kolor różowy kojarzy się nam z infantylnością, dziecinnymi zachowaniami i romantyzmem, to często wybierają go odważne, rzucające się w oczy kobiety, które chętnie eksponują swoją kobiecość i radość życia.

Kolor różowy poprawia humor, nastraja optymizmem, zachęcając od otwartości i nawiązania bliższych kontaktów. Nic dziwnego, że właścicielki paznokci w tym kolorze są bardzo lubiane w towarzystwie i rzadko cierpią na samotność.

Niebieski

Kolor niebieski nazywany bywa kolorem bezpiecznym, budzącym spokój, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Kojarzy się on także z czystością, wiedzą, dojrzałością oraz odpowiedzialnością i spokojem - to dlatego używają go instytucje i organizacje, chcące wzbudzać zaufanie.

Kobiety, które wybierają niebieski manicure również chcą być postrzegane jako godne zaufania, silne i inteligentne. Takie kobiety często uchodzą za autorytet i są bardzo szanowane w społeczeństwie.

Kobiety, które wybierają niebieski manicure chcą być postrzegane jako godne zaufania 123RF/PICSEL

Szary

Kolor szary kojarzy się ze stabilnością, spokojem, ale również wytrzymałością. Panie, które decydują się na taki manicure są zazwyczaj pewne siebie, pracowite i inteligentne, ale nie lubią rzucać się w oczy. Fanki manicure w tym odcieniu często odnoszą sukces, są eleganckie oraz poważne i lubią, gdy inni doceniają ich pracę i zaangażowanie.

Paznokcie jak chmurki - jak je zrobić? Interia DIY