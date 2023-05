Wybór manicure obecnie nie jest wcale prosty. Dostępnych opcji jest tak wiele, że czasami nie potrafimy się zdecydować, na jaką stylizację postawić. Bywa też tak, że wybieramy wyrazisty kolor, który bardzo nam się spodobał, a potem mamy problem, aby paznokcie pasowały do naszych ubrań. Jakie barwy mogą zatem okazać się najlepsze pod tym kątem?

Uniwersalne kolory paznokci - beż

Najbardziej uniwersalnym kolorem paznokci jest zdecydowanie beż. Manicure w cielistym odcieniu niejako wtapia się w odcień naszej skóry i czasami może stać się nawet niewidoczny. To wszystko sprawia, że pasuje absolutnie do każdej barwy pojawiającej się w noszonych przez nas stylizacjach.

Uniwersalne kolory paznokci - mleczna biel

Równie korzystna w takim przypadku może okazać się mleczna biel. Czysty biały lakier może się mocno wyróżniać na naszych dłoniach i według niektórych wyglądać tandetnie, jednak zupełnie inaczej jest z półtransparentnym odcieniem w stylu milkshake nails. One podobnie jak beż będą pasować do wszystkiego i prezentować się elegancko.

Uniwersalne kolory paznokci - czerń

Wiele osób uważa czerń za najbardziej uniwersalny kolor. W przypadku ubrań rzeczywiście zazwyczaj tak jest. Natomiast jeśli chodzi o manicure, to czarne paznokcie pasują do wszystkich właściwie stylizacji. Jednak jest to bardzo wyrazista barwa, która może się nie sprawdzić na każdą okazję.

Uniwersalne kolory paznokci - jasny róż

W przypadku różu wiele zależy od odcienia. Jasny, delikatny to jeden z najbardziej naturalnych kolorów w manicure, dzięki czemu pasuje do większości stylizacji i na wszystkie okazje. Uważać należy z kolei z wyrazistymi odcieniami różu, które nie będą dobrze wyglądać w połączeniu np. z czerwienią czy pomarańczem.

Uniwersalne kolory paznokci - bordo

Z kolei czerwień to klasyka w manicure. I choć rzeczywiście wygląda na paznokciach niezwykle elegancko i kobieco, to nie pasuje do wszystkich kolorów. Ma to szczególne znaczenie, jeśli lubimy ubrania w wyrazistych barwach. W takim przypadku lepiej sprawdzi się bordowy odcień.

