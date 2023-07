Na dnie majtki i... wózek na zakupy. Niebywałe "skarby" w zalewie Zakrzówek

Niedawno w sieci pojawił się film nagrany przez Krzysztofa Palucha, który jest nurkiem instruktorem i strażakiem. Wideo zrobiło niemałe wrażenie na odbiorcach. Pan Krzysztof często nurkuje w zbiorniku i z tygodnia na tydzień widzi tam coraz więcej śmieci. To nie pierwszy raz, gdy nurek publikuje realia tego miejsca i niestety jest ciągłym świadkiem zanieczyszczeń, jakie tworzą osoby odwiedzające Park Zakrzówek. To, co zostało ukazane na filmie, wprawia w osłupienie. Najlepiej zobaczyć to na własne oczy:

Na dnie zalewu można znaleźć niebywałe "skarby". Nurek informuje, że widział tam wyrzucone butelki i puszki po napojach alkoholowych, materace, tampony, opakowania plastikowe, bieliznę, czapkę, a nawet... wózek na zakupy! Odwiedzający potrafią wrócić z pobliskiego marketu z wózkiem, przywieźć nim grilla jednorazowego, alkohol i potem wszystko wyrzucić do wody.

Wózków na dole jest około 20 sztuk. Krzysztof Paluch

Reklama

Krzysztof Paluch dodaje, że jest chętny na podjęcie się inicjatyw związanych z oczyszczaniem wód na Zakrzówku.

Filmy spotkały się z przerażeniem i złością internautów na temat tego, jak odwiedzający "dbają" o odnowiony Park Zakrzówek. Tak długo wyczekiwany, a już został zaniedbany. Oto kilka słów ze strony internautów:

A pod wodą syf i śmietnik, jakiego nigdy nie było. Minęło ledwie kilka tygodni, a już walają się tam tony śmieci. Z niezwykle czystego i regularnie sprzątanego akwenu zrobiliście szambo. dodaje użytkownik Facebooka

Szkoda się denerwować. Szkoda tego co z tym miejscem się dzieje. Strach pomyśleć co będzie za kilka lat. dodaje internautka

Super pomysł z tym filmem, mam nadzieję, że przemówi plażowiczom do rozumu.

Zdjęcie Nurkowie potwierdzają, że śmieci na dnie Zakrzówka to duży kłopot i należy coś z tym zrobić. / 123RF/PICSEL

Niestety często oddając się przyjemnościom, związanym z wakacjami ludzie zapominają o tym, że każdy bierze za siebie odpowiedzialność oraz za to, w jakim stanie zostawia po sobie miejsce.

Przekonał się o tym również Rafał Włudyka, który nurkuje w wodach Zakrzówka od 12 lat. Mężczyzna twierdzi, że nawet próbował kontaktować się z ZZM, aby pomóc w oczyszczaniu wody, a jedyne, o co poprosił, to o kontenery na śmieci. Niestety ZZM nie wyraziło na to zgody, powodem miał być brak środków pieniężnych.

Widziałem na dnie siatki ogrodzeniowe i parasol plażowy. Jest tam wiele śmieci.

Rafał Włudyka również ma nadzieję, że zostaną podjęte działania związane z oczyszczaniem wód, gdyż zanieczyszczenia tam są bardzo poważnym problemem.

Zdjęcie Zakrzówek to miejsce o dużym potencjale, jednak to, co jest ukazane na zewnątrz to tylko ułamek tego, co tam się dzieje. / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Mieszkańcy Krakowa wyjaśniają, co się dzieje w "polskiej Chorwacji"

Czy ZZM podejmie działania związane z oczyszczaniem wody?

ZZM stara się docierać do odwiedzających Zakrzówek za pomocą swojej strony internetowej i mediów społecznościowych. Niedawno zamieścił na Facebooku post apelujący o zanieczyszczeniach i zniszczeniach "górnej części Zakrzówka". ZZM apeluje ponownie, aby nie zaśmiecać przestrzeni udostępnionej odwiedzającym. Dodaje, że takie zachowanie dotyczy zarówno pomostów, jak i wody czy terenu całego Parku Zakrzówek.

Szczególnie ważne jest to na terenie kąpieliska, ponieważ, tak jak widać na filmie, niektóre śmieci mogą lądować również w wodzie. Stąd w regulaminie kąpieliska zapisy dot. zakazu wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów. To od naszego zachowania jako użytkowników zależy w głównej mierze, jak będzie wyglądało to miejsce, które powinno służyć nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom. ZZM komentuje film nurka Krzysztofa Palucha

ZZM informuje, że nie wyklucza organizacji inicjatyw związanych z oczyszczaniem wód na terenie Zakrzówka. Dodaje, że pojawiły się propozycje w mediach społecznościowych ze strony środowiska nurkowego. Możemy mieć teraz tylko nadzieję, że wspomniane prace dojdą do skutku i będziemy mogli niebawem zobaczyć tego efekt.

Zdjęcie ZZM udostępnia kamerę on-line, która pokazuje, co się dzieje na Zakrzówku / www.zalew-zakrzowek-krakow.webcamera.pl / materiał zewnętrzny

Śmieci w wodzie mogą rozkładać się od kilku tygodni do kilku tysięcy lat. Wszystko zależy od tego, z czego wykonany jest odpad. Zanim wyrzucimy niepotrzebne nam opakowania, zastanówmy się kilka razy, czy wiele wysiłku kosztuje nas przeniesienie ich do kosza. Oczywiście nie zawsze mamy pod ręką kosz, jednak schowanie odpadów do plecaka lub reklamówki jest rozsądniejszym rozwiązaniem, niż wyrzucenie ich do wody.

Zobacz również: ZZM w Krakowie apeluje w kwestii Zakrzówka. Opublikowano szokujące zdjęcia

Kraków. Na Zakrzówku rozegrają się "dantejskie sceny"? Radny ma pewną propozycję