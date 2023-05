Każdy kot jest inny — niektóre lubią samotność, inne z nią sobie nie radzą. Jeśli jesteś ciekawy, co się dzieje z twoim kotem, kiedy nie ma cię w domu, to artykuł dla ciebie.

Na jak długo można zostawić kota samego w domu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, na jak długo kot może pozostać sam. Każdy pupil ma swoją własną tożsamość i osobowość, która sprawia, że samotność może być dla niego względnym uczuciem. Przyjmuje się, że kota nie można zostawić na dłużej niż 24 godziny. Pupile uczą się naszych zwyczajów oraz rutyny. Przez jej zaburzenie możemy przysporzyć im niepotrzebnego stresu. Dlatego, jeśli planujemy dłuższą nieobecność, warto znaleźć sposoby na to, aby koty nie czuły się opuszczone.

Kota nie można zostawić na dłużej niż 24 godziny

Najlepszym sposobem jest poproszenie znajomej osoby o zaopiekowanie się kotem. Należy wtedy pamiętać, że nie wystarczy nakarmić pupila i zapewnić mu wodę. Kot będzie potrzebował obecności drugiego człowieka — pogłaskania, chwili zabawy. Jednym z najtrudniejszych dla kota rozwiązań będzie wyprowadzka na krótki okres czasu do innego domu. Zmiana otoczenia może być dla niego bardzo drastyczna i skutkować niepotrzebnym stresem.

Co robi kot pod naszą nieobecność?

Samopoczucie kota, który zostaje sam w domu, zależy od tego, jaka jest jego osobowość oraz jakie ma upodobania. Jeśli kot lubi wychodzić na zewnątrz, a do domu wraca zwykle po to, aby się wyspać i najeść, możemy być spokojni. To zwierzak, który zajmie się sam sobą, a samotność nie będzie mu ciążyć. Ten rodzaj kotów również tworzy relację z człowiekiem, ale nie spędza z nim dużo czasu. Dobrze zniesie brak człowieka w domu i nie będzie się stresował. Czas może mu upływać na obchodzie swojego terytorium oraz próbach polowania.

Młode kotki gorzej radzą sobie z brakiem obecności człowieka

W przypadku kotów, które spędzają czas jedynie w mieszkaniu, samotność i nuda mogą być bardziej bolesne. Brak domowników może wpływać także na zwiększony poziom stresu. Zwykle, kiedy właścicieli nie ma w domu, koty przesypiają ten okres. Pozostawione same ze sobą mogą także pooglądać widok za oknem, umyć się lub zjeść.

Frustracja oraz samotność może również wpłynąć na zachowanie twojego pupila. Przez zbyt częste zostawianie go samego może zacząć dziczeć. Jeśli uda ci się zaobserwować, że kot zaczyna drapać ściany lub okna, jakby próbował się wydostać, nie chce jeść, ani pić albo niszczy przedmioty, to może być znak, że powinieneś spędzać z nim więcej czasu.

Jak zabezpieczyć kota, gdy zostaje sam w domu?

Jeśli wiemy, że kot zostanie na długo sam, należy zabezpieczyć wszystkie jego potrzeby. Przede wszystkim upewnijmy się, że ma wystarczającą ilość jedzenia oraz wody. Nie zostawiajmy pupilowi mokrej karmy, ponieważ jest niezdatna do spożycia już po kilku godzinach. Lepiej jest wybrać jej suchy odpowiednik.

Aby upewnić się, że zostawimy pupilowi odpowiednią ilość wody o dobrej jakości, można zaopatrzyć się w fontannę do niej. Ważne jest także usunięcie z zasięgu kota wszystkich przedmiotów i produktów, które mogą stanowić dla niego zagrożeniem.

Koty w samotności lubią spędzać czas oglądając widok za oknem

Ostatnim punktem, którego warto przestrzegać, jest organizacja dla kota zajęcia. Środowisko, które jest pełne wrażeń, pomoże mu poradzić sobie z nudą. Oprócz pozostawienia kotu kilku zabawek można także włączyć telewizor lub radio. Ustawienie ich w niskiej tonacji nie będzie drażniło kota i dotrzyma mu towarzystwa.

Warto także zapewnić mu kilka legowisk, które będą ustawione wyżej. Pozwoli to kotu na wspinaczkę. Możliwość wejścia na parapet zapewni mu możliwość obserwowania wydarzeń na zewnątrz.

Jeśli posiadamy balkon lub ogród, możemy posadzić rośliny, które są smaczne dla kota. Kocimiętka lub kocia trawa pozwolą mu na zróżnicowane doświadczenia. Przypadku balkonu upewnijmy się, że jest zabezpieczony w taki sposób, aby kot nie wypadł.

Jak zachować się po powrocie do domu?

Po krótkiej rozłące kot nie powinien mieć problemu z oswojeniem się do obecności właściciela. Problem może się pojawić, dopiero kiedy nie będzie nas przez kilka dni. Wyjazd na dłuższy okres czasu wiąże się dla kota z dużą zmianą. Odosobnienie od właściciela może sprawić, że po naszym powrocie kot nie chce jeść lub je mniej, nie chce się bawić lub nie reaguje na gesty ze strony właściciela.

Należy wykazać się zrozumieniem. Po powrocie z podróży przynosimy do domu nowe, różne zapachy, z którymi kot ma pierwszy raz kontakt. Należy dać mu czas, aby się oswoił i przyzwyczaił do naszej obecności. Aby przyspieszyć proces warto pozwolić mu na zainteresowanie np. walizkami i torbami z podróży. Kot oznaczy je swoim zapachem, a przez to będzie czuł się bardziej swobodnie. Bardzo ważna jest także cierpliwość. Nie powinno się poganiać kota, ponieważ możemy się przyczynić jeszcze bardziej do jego zdenerwowania. Dajmy mu czas, smakołyka i zaczekajmy, aż sam do nas przyjdzie po pieszczoty.