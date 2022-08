Niespodziewana wygrana na loterii

2 sierpnia Ella Mercedes jak zwykle od 9 do 14 prosiła przechodniów o pieniądze, ubrania lub jedzenie na parkingu supermarketu lub przed pobliskim bankiem. Kiedy skończyła, jak zwykle poszła do sklepu tytoniowego, gdzie od dawna każdego dnia kupowała za 1 euro los na loterię Bonolotto. Tym razem jednak nie kupiła kuponu, tylko wyjęła jeden wysłany wcześniej.

"Zdaje się, że liczby, które pokazali w telewizji, są takie same jak tu. Co to znaczy?" - zapytała właścicielkę sklepu. W odpowiedzi usłyszała, że wygrała 1 271 000 euro.

Jak podaje dziennik “El Pais", który opisał niezwykłą historię Elli Mercedes, właściciele kolektury już od rana czekali na zwycięzcę, bo mieli potwierdzenie z centrali, że to u nich wysłano zwycięski los za 1 euro na chybił trafił.

"Spodziewaliśmy się, że pojawi się rano, by jak najszybciej odebrać nagrodę. Dlatego wykluczyliśmy Ellę, bo jak zwykle stała na swoim miejscu i żebrała pod bankiem" - wspomina Eugenio Agorreta, który razem z żoną prowadzi sklep i kolekturę.

I dodał, że Mercedes przyszła do nich dopiero po 14, jak każdego dnia. I wtedy zagadka się rozwiązała. Prawie 1,3 miliona, które wygrała Ella, to pierwsza główna wygrana w tej kolekturze.

Odmiana biednego życia

Kilka dni później, gdy nagroda została już zdeponowana w banku, Ella Mercedes ponownie pojawiła się w sklepie. Rozpłakała się. Wyznała, że nie mogła powstrzymać łez, a nigdy jeszcze nie płakała ze szczęścia.

"Jej życie nie było łatwe. Przez cztery czy pięć lat codziennie przychodziła żebrać. Wszyscy sąsiedzi ją znają. Jest bardzo miłą i uprzejmą osobą. Chyba nie umie czytać ani pisać" - mówi Eugenio Agorreta.

Jak się okazało, pieniądze pozwoliły Elli Mercedes zaspokoić potrzeby rodziny, ale nie zmieniły jej planu dnia. Wciąż odwiedza te same ulice i te same sklepy, chociaż już nie żebrze, lecz zbiera gratulacje od tych, którzy ją znają.

"Pierwsze, co zrobiła, to kupiła kapcie za pięć euro i przyszła mi je pokazać. Powiedziała, że zmieniliśmy jej życie i nas uściskała" - wspominają właściciele kolektury.

Ella Mercedes mieszka w pobliżu, w Ciudad de Asís, cichej dzielnicy robotniczej wciśniętej między Avenida de Orihuela, autostradę do Madrytu, tory kolejowe i cmentarz miejski. Jej dom znajduje się w ślepej uliczce, którą od linii kolejowej odcina wysoki mur. Skromne budynki upstrzone talerzami anten satelitarnych mają pozamykane okiennice, by upał nie wnikał do wnętrza.

Partner Elli odmówił rozmowy z “El Pais". Ale właściciel kolektury, Eugenio Agorreta twierdzi, że mieszkają razem od lat i mają pięcioro dzieci. Sąsiedzi mówią, że po 2 sierpnia niewiele się zmieniło, bo Ella codziennie podąża swoją stałą trasą - odwiedza kolekturę, supermarket, pod którym żebrała, a teraz robi tam zakupy, rozmawia na ulicy z ludźmi, którzy wspierali ją drobnymi. Tylko baru, gdzie codziennie rano zapraszano ją na kawę, już nie odwiedziła.

"Przyszła prosić o szklankę wody, a ja zażartowałam, że skoro wygrała na loterii, to teraz może za coś zapłacić" - powiedziała "El Pais" właścicielka lokalu. Ella nie podchwyciła jednak jej żartu.

***

