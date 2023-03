Na prezent komunijny proponują... operację uszu! Niecodzienny pomysł

Ile Polacy wydają na prezenty komunijne?

Według badań przeprowadzonych przez Barometr Povident, 21 proc. Polaków planuje wydać na komunię do 1000 złotych, a 9 proc. już do 5000 złotych. Wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa i relacji, jakie łączą gości z rodziną wyprawiającą przyjęcie. Zakłada się, że prezent nie powinien kosztować mniej niż koszt "talerzyka". Jeżeli już znamy średnią kwotę, to pojawia się zapytanie, co należy kupić. Wcześniej wybór prezentu wydawał się dużo prostszy, ponieważ wystarczyły pieniądze do koperty, zegarek, czy rower. Jednak te podarki odeszły już do lamusa. Bardzo często wybierane są np. smartwatche, czy słuchawki bezprzewodowe.

Reklama

Zobacz również: Prezenty na Pierwszą Komunię Świętą. Dziwne rzeczy, które dostają dzieci

Koperta z pieniędzmi zamiast prezentu

Zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy pewni, jaki prezent przypadnie do gustu dziecka, więc decydujemy się na bezpieczniejszą opcję, jaką jest koperta z pieniędzmi. Przyjęło się, że zazwyczaj najbliższa rodzina, typu rodzice chrzestni i dziadkowie dają kilkaset złoty więcej, niż dalsza rodzina oraz znajomi. Jednak wszystko zależy od sytuacji materialnej gościa oraz tego, ile jest w stanie podarować na prezent komunijny. Jednak koperta to nie jedyny wybór, jaki pozostaje gościom. Jeden z gabinetów chirurgii plastycznej zaproponował dosyć nietypowy pomysł na prezent.

Zobacz również: Ile dać na komunię w 2022: Ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnego?

Operacja plastyczna uszu na pierwszą komunię

Na Twitterze mogą pojawić się konta, z pomysłami na prezenty komunijne. Jednym z takich profili jest @jozefmoneta, na którym zostało opublikowane zdjęcie ogłoszenia z lokalnej gazety. Była w niej reklama gabinetu, który oferował zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej. Jednak nie było to zwyczajne ogłoszenie skierowane tylko do dorosłych, ale również do dzieci. Reklama zachęcała do podarowania dzieciom na pierwszą komunię operacji plastycznych na odstające uszy.