Niż Robin namiesza w pogodzie

Życie i styl To już niemal pewne. Taka pogoda czeka nas na Boże Narodzenie 1 grudnia rozpoczęła się meteorologiczna zima. W tym roku nikt nie ma wątpliwości co do jej początku, bo w wielu regionach Polski termometry wskazują niskie temperatury, a biały puch tworzy coraz większe zaspy.

W ostatnim czasie za śnieżyce odpowiadał niż Oliver. Tym razem nad Polskę nadciąga Robin, który również namiesza w pogodzie. Jak podaje IMGW, w piątek 1 grudnia m.in. na południu Polski wystąpią opady śniegu. Pokrywa śnieżna wzrośnie od 5 do 8 cm. W Bieszczadach może wystąpić deszcz ze śniegiem, a więc trzeba się liczyć z gołoledzią i trudnymi warunkami na drogach. Na wybrzeżu przybędzie ok. 5 cm śniegu.

Na północnym wschodzie termometry maksymalnie wskażą od -4 st. C, a na południowym zachodzie do 1 st. C. Nad morzem nawet 4 st. C.

W nocy trzeba się jednak spodziewać nieco intensywniejszych opadów śniegu. Pokrywa śnieżna wzrośnie nawet od 5 do 10 cm, a w Karpatach nawet o 12 cm. "Temperatura minimalna od -9 st. C. na północy, około -4 st. C. w centrum, do -1 st. C. na południowym wschodzie; cieplej nad morzem, od 0 do 2 st. C. Na Pomorzu miejscami ślisko. Wiatr zwykle słaby, na południu północno-wschodni, poza tym zmienny. Jedynie nad morzem wiatr okresami umiarkowany, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h powodujące zawieje i zamiecie śnieżne" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie 1 grudnia rozpoczęła się meteorologiczna zima / 123RF/PICSEL

Pogoda na weekend. Jak będzie 2 i 3 grudnia?

W sobotę 2 grudnia pojawią się intensywne opady śniegu. Na południowym wschodzie Polski gołoledź, a na południu kraju opady ograniczą widoczność do 400 m. Temperatura od -3 do 0 st. C. Nieco więcej stopni termometry wskażą na południowym wschodzie i nad morzem, bo od 0 do 3 st. C. "Miejscami opady śniegu, na południu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i ograniczające widzialność do 400 m. Przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 12 cm, a na Podkarpaciu o 20 cm. Na południowym wschodzie śnieg będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, także marznący i powodujący gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie od 10 mm do 20 mm. Na Pomorzu przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu oraz możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm" - podaje IMGW.

W nocy na południowym wschodzie pokrywa śnieżna wzrośnie nawet o 10 cm do 15 cm. Minimalnie termometry wskażą od -8 do -3 st. C, a nad morzem od -3 do 1 st. C.

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w niedzielę 3 grudnia opadów śniegu można się spodziewać zwłaszcza w północnej Polsce. Na południu minimalnie temperatura spadnie do -11 st. C. Na przeważającym obszarze kraju termometry będą wskazywać mniej więcej -6 st. C. Nad morzem będzie znacznie cieplej, bo do 0 st. C, ale w rejonach podgórskich pojawi się silny mróz nawet -15 st. C.

Opady śniegu zapowiadają się na tyle intensywnie, że mieszkańcy niektórych regionów kraju (m.in. Małopolski) w piątkowe popołudnie otrzymali Alerty RCB, ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu.

