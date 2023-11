Spis treści: 01 Fala chłodu zaleje Europę. Mróz dotknie Hiszpanię i Włochy

02 Jak będzie w Polsce? Pogoda na najbliższe dni

03 Miejscami dosypie śniegu. Kiedy ustąpi zimowa aura?

Fala chłodu zaleje Europę. Mróz dotknie Hiszpanię i Włochy

Skandynawia już od początku listopada doświadcza niezwykle niskich temperatur, które minionej doby spadły do -30 st. C w Norwegii, i niemal -25 st. C w Szwecji i Finlandii. Mimo że Skandynawia znana jest z surowych mrozów, tak ekstremalne temperatury o tej porze roku zaskakują mieszkańców. Jak się jednak okazuje, zima nie zamierza zatrzymać się tylko tam.

W Europie Środkowej i na Bałkanach temperatura również spada poniżej -10 st. C, a opady śniegu dodatkowo utrudniają codzienne funkcjonowanie. To jednak nie koniec, ponieważ prognozy wskazują na to, że już w nadchodzący weekend nowa fala arktycznego powietrza zacznie zstępować z północy, obejmując całą Europę.

W praktyce oznacza to, że mróz dotrze również nad kraje położone nad Morzem Śródziemnym. Nocne mrozy dadzą o sobie znać m.in. w Madrycie, czy też Rzymie.

Jednakże najbardziej dotkliwe warunki zimowe spodziewane są w krajach Europy Północnej, Wschodniej i Środkowej. Tam ujemne temperatury mogą utrzymywać się przez całą dobę, a nocami mogą spaść poniżej -10 st. C.

Jak będzie w Polsce? Pogoda na najbliższe dni

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają, że zimowa aura utrzyma się przez najbliższe dni w Polsce. Według prognoz szczególnie chłodna będzie środa,, a także noc ze środy na czwartek, gdzie na Podhalu temperatura może spaść do nawet -9 st. C.

Jednakże od czwartku możemy zauważyć delikatną zmianę w pogodzie. Temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od -2 do nawet 3 st. C. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie — tam temperatura lokalnie może spaść do -9 st. C. W weekend wciąż możemy spodziewać się mrozów. W sobotę w całej Polsce słupki rtęci pokażą od 0 st. C na północy i zachodzie, -1 st. C. na południu, aż po -4 st. C. na wschodzie kraju. Podobna temperatura utrzyma się w Polsce w niedzielę.

Zdjęcie Lokalnie temperatura może spać do nawet -9 st. C. / 123RF/PICSEL

Miejscami dosypie śniegu. Kiedy ustąpi zimowa aura?

Oprócz intensywnego mrozu synoptycy przewidują dalsze opady śniegu. Skandynawia i Europa Środkowa w najbliższych dniach mają być zasypane białym puchem, ale prognozy nie wykluczają, że śnieg pojawi się również w Belgii, Holandii, czy na Bałkanach.

W nadchodzący weekend również w Polsce możemy spodziewać się opadów śniegu.

Taka zimowa aura może utrzymać się nawet przez większość pierwszej dekady grudnia, a przełom w sytuacji pogodowej może nastąpić dopiero około 10 grudnia, kiedy Atlantyk ma przynieść ocieplenie. Jednakże, póki co, zima rządzi w Europie, a mieszkańcy muszą przygotować się na wyjątkowo surowe warunki atmosferyczne.

