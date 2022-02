Nagie piersi wyskakują z ekranu. Szokująca kampania Adidasa

Wczoraj po wejściu do sklepu internetowego marki Adidas mogliśmy się zdziwić. Witał nas bowiem widok dziesiątek nagich piersi. Nieocenzurowane zdjęcia szokowały. Konsumenci w mediach społecznościowych pytali markę o powód takiego działania. Nagie biusty okazały się częścią kampanii promocyjnej nowej linii bielizny sportowej.

W ramach akcji marketingowej "Wsparcie to podstawa", marka chciała w dosadny sposób pokazać klientom, że biusty różnią się od siebie - między innymi rozmiarem i kształtem. Odpowiednie dobranie rozmiaru bielizny sportowej do figury jest niezwykle istotne.

Właśnie dlatego jeden model biustonosza sportowego nie wystarcza. Zobacz nową kolekcję stworzoną dla każdej z nas zachęcał Adidas.

Jak nietrudno się domyślić, najnowsza kampania Adidasa wywołała skraje opinie - od zachwytu po obrzydzenie. Nagie piersi na stronie marki nie spodobały się wszystkim klientom. Niektórzy uznali, że tego typu treści są nieodpowiednie dla młodych internautów. U pozostałych zdjęcia wywołały zdziwienie.

Dlaczego Adidas pokazuje nagie piersi?

Najnowsza kampania marki Adidas prowokuje, szokuje i zwraca uwagę na ważny problem. Badanie, które przeprowadzili naukowcy z Laboratorium Biomechaniki na Uniwersytecie Wollongong w Australii pokazało, że brak komfortu podczas ćwiczeń - spowodowany wielkością biustu - sprawia, że kobiety coraz częściej rezygnują z regularnych treningów. W jaki sposób rozmiar piersi wpływa na aktywność fizyczną pań?

Dziennik The New York Times opublikował wyniki badań. Naukowcy w trakcie eksperymentu rozmawiali z grupą 355 kobiet. Przedział wiekowy pań, które wzięły udział w badaniu był imponujący (od 18 do 75 lat). Naukowcy odkryli, że kobiety z dużym biustem częściej rezygnują z ćwiczeń. Hojniej obdarzone przez naturę uczestniczki przyznały także, że podczas treningów decydują się na mniej intensywne ćwiczenia. Jako powód podawały głównie dyskomfort, który odczuwają w czasie aktywności fizycznej.

Tymczasem, rozwiązaniem może być dobrze dobrana bielizna. "Ponad 90 proc. kobiet nosi biustonosz sportowy w nieodpowiednim rozmiarze, przez co nie otrzymują potrzebnego wsparcia" - zaznaczają twórcy szokującej kampanii marki Adidas.

Biustonosz - także ten sportowy - to niezwykle ważna część garderoby. To dzięki dopasowaniu skutecznie podtrzymuje piersi podczas ćwiczeń. Stanik odciąża także kręgosłup - to bardzo istotne szczególnie w przypadku większych rozmiarów. Noszenie zbyt luźnych lub za dużych biustonoszy sportowych nie sprzyja zdrowiu. Piersi pozbawione odpowiedniego podparcia szybciej tracą na elastyczności, a komfort treningu jest znacznie mniejszy.

"Kolekcja biustonoszy sportowych w rozmiarach dla wszystkich kobiet zmienia zasady gry. Została stworzona we współpracy z wieloma kobietami i przetestowana przez sportsmenki podczas treningów i biegania. Bez względu na rozmiar czy wybraną dyscyplinę sportu - mamy to, czego potrzebujesz" - zaznaczają twórcy kampanii. "Wsparcie to podstawa" - dodają.

Jaki biustonosz sportowy będzie najlepszy?

Dobór odpowiedniego stanika sportowego nie jest łatwy. Pod uwagę warto wziąć przede wszystkim budowę anatomiczną oraz to, jaką aktywność fizyczną zamierzamy uprawiać. Kobiety z małym biustem mogą postawić na stanik sportowy w formie topu. Jednak panie ze średnim i dużym biustem powinny wybrać większe wsparcie i zdecydować się na model z fiszbinami, które sprawią, że biustonosz lepiej będzie przylegał do ciała.

Najbardziej efektywnym sposobem doboru biustonosza będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy brafitterki.

