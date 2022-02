Eksperci zaznaczają, że nasz organizm najbardziej efektywnie odpoczywa, gdy śpimy na boku. Idealna pozycja do snu wygląda następująco: powinniśmy ułożyć się z lekko podkurczonymi nogami, ręce trzymając przed sobą, lekko zgięte w łokciach.



Specjaliści, którzy twierdzą, że spanie na boku popłaca, zaznaczają także, że zasypianie na brzuchu nie jest dla nas zdrowe. Konsekwencje tego nawyku zazwyczaj odczuwamy po kilku miesiącach, a nawet latach. Jak spanie na brzuchu wpływa na nasz organizm?

Zobacz również: Dzielenie sypialni a jakość snu. Lepiej spać razem czy osobno?



Zdjęcie Wiele osób co noc do snu układa się w ten sam sposób. Jaka pozycja do spania nie jest zdrowa? /123RF/PICSEL

Reklama

Konsekwencje spania na brzuchu. Reaguj, jeśli zauważysz objawy

Jednymi z najczęstszych konsekwencji zasypiania na brzuchu są przewlekłe bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym. Śpiąc w tej pozycji, jesteśmy bowiem zmuszeni, by przekrzywiać głowę na którąś ze stron - nasza pozycja staje się wówczas asymetryczna, a mięśnie i stawy międzykręgowe są nienaturalnie napięte. Długotrwały skręt powoduje często drętwienie kończyn, bóle karku, a nawet poranne bóle głowy i nudności.

To jednak nie koniec przykrych wiadomości dla osób, które preferują zasypiać na brzuchu. Spanie w tej pozycji źle wpływa nie tylko na odcinek szyjny kręgosłupa, ale także na odcinki piersiowy oraz lędźwiowy. W konsekwencji takie ułożenie może prowadzić do chorób kręgosłupa lub pogłębić wady wrodzone.

Czytaj również: Śpisz na prawym boku? Lepiej to zmień!



Osoby śpiące na brzuchu rzadko układają się na wznak, znacznie częściej podkulają jedną z nóg, co sprawia, że ułożenie miednicy nie jest właściwe. Wówczas pojawia się ryzyko trwałych odkształceń, które mogą wpływać na układ ruchu.

Śpiąc na brzuchu niejako "miażdżymy" narządy wewnętrzne - ze względu na ucisk klatki piersiowej nie możemy oddychać "pełną piersią". Spłycone oddechy znacząco obniżają jakość snu. Sprawiają, że w trakcie nocy częściej się przebudzamy, a rano - po wstaniu z łóżka - czujemy się ociężali i zmęczeni - jak po wysiłku fizycznym.

Zdjęcie Idealna pozycja do spania? Powinniśmy ułożyć się z lekko podkurczonymi nogami, ręce trzymając przed sobą. Między kolana możemy wstawić poduszkę / 123RF/PICSEL

***

Zobacz również:



Szpilki, jeansy, schodzenie ze szlaku. Tak Polacy szturmują Śnieżkę

Kiedy opuszczenie mszy to nie grzech? Kościół stawia sprawę jasno

Modne sukienki na wiosnę 2022: Bufy wracają do łask!