Niemal 30 lat temu na dachu bloku mieszkalnego przy ulicy Północnej 14 w Jastrzębiu-Zdroju wybudowano... willę , która miała przypominać samolot lub statek kosmiczny. I choć ciężko w jednym zdaniu opisać tę dziwaczną konstrukcję, to jednak pewne jest jedno - obok tej potężnej i spektakularnej samowoli budowlanej nie sposób przejść obojętnie.

"Mieszkańcy Jastrzębia Zdroju, do opisu stojącego na nim obiektu, używają różnych porównań: statek z Gwiezdnych Wojen, willa z Beverly Hills, bunkier, budowlana Multipla . Każde z nich ma w sobie coś trafnego, żadne jednak nie oddaje w pełni charakteru inwestycji" - pisała dwa lata temu dziennikarka Interii Aleksandra Suława w swoim artykule pt. "A na dachu postawimy willę. Historia niezwykłego domu z Jastrzębia-Zdroju" .

Willa na dachu bloku należała do prywatnego detektywa, który w 1994 r. wykupił mieszkania na ostatnim piętrzę budynku i postanowił zrealizować swoją nietypową wizję.

Na początku czerwca br. rozpoczęły się wewnętrzne prace mające na celu przygotowanie nadbudowy do rozbiórki

Na początku czerwca br. rozpoczęły się wewnętrzne prace mające na celu przygotowanie nadbudowy do rozbiórki KASIA ZAREMBA/AGENCJA SE East News

"Dokładnie taki był plan, by zaaranżować w formie samolotu . Miało być nawet coś na kształt kadłuba. Oczywiście nie ma lądowiska helikoptera, ale jest wyciągarka i mogłyby się odbywać loty balonem . Taka atrakcja" - mówił portalowi jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl w 2021 r. właściciel "willi na dachu".

Już na początkowym etapie budowy willi do inspektoratu budowlanego wpływały skargi i dokumenty wskazujące na szereg nieprawidłowości . W 2000 r. inspekcja budowlana wstrzymała prace z uwagi na wątpliwości wynikające z dokumentacji technicznej, ale dwa lata później budowa ruszyła pełną parą.

Specjaliści od prawa budowlanego wskazywali wówczas, że konstrukcję wnoszono bez niezbędnych pozwoleń, popełniając mnóstwo błędów, co miało zagrażać bezpieczeństwu lokatorów bloku przy ulicy Północnej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Willa na dachu bloku w Jastrzębiu-Zdroju do rozbiórki

Na początku czerwca br. rozpoczęły się wewnętrzne prace mające na celu przygotowanie nadbudowy do rozbiórki, a część mieszkańców bloku na czas rozbiórki musi przenieść się do lokali zastępczych. Lokatorzy do swoich mieszkań wrócą dopiero w październiku.