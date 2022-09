Spis treści: 01 Kupili dom. Za zamaskowaną ścianą znaleźli ukryty pokój

02 Odkryli tajemniczy pokój. Co było w środku?

03 Tajny pokój za ścianą łazienki. Do czego służył w przeszłości?

Kupili dom. Za zamaskowaną ścianą znaleźli ukryty pokój

Steven i Carolyn Sparks zdecydowali się na zakup domu. Ich nowa posiadłość znajduje się w Brighton w południowej Anglii. Ze względu na planowany w budynku generalny remont, para poprosiła o konsultację architekta. To w trakcie oględzin doszło do szokującego odkrycia.

"Para odkryła tajny pokój za ścianą łazienki swojego nowego domu" - informuje "Daily Mail". Zaskoczony architekt chciał wejść do środka, aby sprawdzić wielkość pomieszczenia. Niestety, nie była to wcale prosta sprawa ze względu na ukryte wejście.

Odkryli tajemniczy pokój. Co było w środku?

Wnętrze tajemniczego pokoju przypominało kadr z horrou. W środku nie znajdowało się nic oprócz metalowego łóżka, a brak pościeli czy materaca sprawia, że cała "scenografia" mrozi krew w żyłach. Do tego dochodzą również zniszczone ściany, podłogi i rury, które tylko dodają grozy temu miejscu.

Tajny pokój za ścianą łazienki. Do czego służył w przeszłości?

"Daily Mail" relacjonuje, że łóżko zajmowało część tajnego pokoju. W jednym z rogów pomieszczenia znajdowały się też ułożone skrzynki. Pokój w przeszłości miał być częścią oryginalnego wiktoriańskiego domu. Pomieszczenie służyło do przechowywania węgla.

Jak poinformowała w rozmowie z "Daily Mail" Carolyn Sparks, o wspomnianym pomieszczeniu nie wiedzieli nawet agenci. Właścicielka domu przyznała, że nawet w trakcie oglądania domu trudno było zauważyć, że takie miejsce istnieje. Do pokoju można było wejść tylko przez niewielką toaletę, a wejście było ukryte za ścianą.

Co para ma zamiar zrobić z tajnym pokojem? Po remoncie ma on wyłącznie zapewnić możliwość dostępu do instalacji w nagłych przypadkach. Właścicielka domu dodała jednak, że jej córka rozważa wykorzystanie pokoju do nakręcenia horroru na potrzeby studenckiego projektu.

