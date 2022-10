Najgłośniejsze role Marcina Dorocińskiego. To one przyniosły mu sławę

W sobotę wieczorem świat obiegła informacja, że Marcin Dorociński dołączył do obsady wielkiej hollywoodzkiej produkcji "Mission Impossible", gdzie zagra u boku Toma Cruis'a. Tym samym potwierdziły plotki, które już kilka miesięcy temu obiegły media.

Aktor za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że wystąpi w głośnej produkcji.

„Pozdrawiam Was serdecznie z Londynu. Nadszedł dzień, w którym (dzięki uprzejmości producentów filmu Mission Impossible @tomcruise i #christophermcquarrie) - po miesiącach spekulacji, mogę z radością i niemałym wzruszeniem potwierdzić swój udział w tej legendarnej serii.” napisał aktor

Marcin Dorociński w "Mission Impossible: Dead Reckoning". Co wiemy o produkcji?

Film "Mission Impossible: Dead Reckoning" będzie podzielony na dwie części, które mają mieć premiery 14 lipca 2023 roku i 28 czerwca 2024 roku. W produkcji zagrają m.in. Tom Criuse, Marin Dorociński, Rebbeca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby. Reżyserem i scenarzystą obu części jest Chrostopher McQuarrie.

Najgłośniejsze role Marcina Dorocińskiego

Róża, 2011 rok

W filmie Wojciecha Smarzowskiego, Marcin Dorociński wcielił się w rolę byłego oficera Armii Krajowej, który po zakończeniu II wojny światowej postanawia zaopiekować się wojenną wdową. Produkcja w mistrzowski sposób ukazuje przerażające realia wojennych opresji, a Dorociński wraz z Agatą Kuleszą, która wcieliła się w tytułowa postać nadali całości wyjątkowego realizmu. Film spotkał się z dużym uznaniem krytyków, a sam Dorociński zdobył nagrodę za najlepszą rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Pitbull, 2005 rok

Zdjęcie Marcin Dorociński i Weronika Rosati na planie serialu "Pitbull" / TVP / Forum / Agencja FORUM

W jednej z najgłośniejszych produkcji Patryka Vegi Marcin Dorociński wcielił się w postać oficera Wydziały Zabójstw. Despero jest delegowany do zadania pochwycenia ormiańskiego bandyty. Zadanie wydaje się na tyle trudne, że aby zakończyło się sukcesem, policjanci muszą niejednokrotnie nagiąć prawo i walczyć z wszechobecną biurokracją. W Pitbullu Marcinowi Dorocińskiemu towarzyszyła Weronika Rosati, która wcieliła się w rolę córki groźnego gangstera i mordercy.

Gambit królowej, 2020 rok

Serial opowiada historię Beth Harmon (w tej roli Anya Taylor-Joy), uzdolnionej dziewczynki, która pod koniec lat 50. XX wieku trafia do sierocińca w stanie Kentucky. Beth w sierocińcu odkrywa swój niezwykły talent do gry w szachy, a jednocześnie zmaga się z uzależnieniem od leków, które są podawane jej w placówce. W serialu Marcin Dorociński wciela się w postać wielkiego arcymistrza szachowego Wasilija Borgova, a tym samym największego rywala dla Beth. Serial stał się wielkim hitem platformy. Został doceniony także przez krytyków: otrzymał m.in. 11 nagród Emmy oraz dwa Złote Globy (dla najlepszego miniserialu i najlepszej aktorki)

Rewers, 2009 rok

Zdjęcie Agata Buzek i Marcin Dorociński na uroczystej premierze filmu "Rewers" / Krzysztof Jarosz / FORUM / Agencja FORUM

W 2009 był to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów. Akcja rozgrywa się w latach 50 w Warszawie. Rdzeń filmu stanowią losy kobiet trzech pokoleń - córki, matki i babci, jednak pierwsze skrzypce odgrywa w nim Sabina - dobiegająca trzydziestki, samotna dziennikarka. Na drodze swojego nudnego życia, w brawurowych okolicznościach poznaje zabójczo przystojnego Bronisława Falskiego. Rolę fenomenalnie odegrał Marcin Dorociński. Uczucie między parą przeradza się w płomienny romans, ku uciesze matki i babci Sabiny, jednak nie wiedzą one, że szarmancki mężczyzna ma zdecydowanie inny cel zażyłości z młodą dziennikarką. "Rewers" był nominowany do Oscara, w Polsce triumfował na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Ogród Luizy, 2007 rok

Marcin Dorociński wcielił się w postać gangstera Fabio, który trafia na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Tam nawiązuje znajomość z Luizą (w tej roli Patrycja Soliman), główną bohaterką filmu. Dziewczynę na stałe w szpitalu psychiatrycznym umieścili rodzice, którzy wstydzili się jej choroby. Osiemnastoletnia Luiza żyje w swoim własnym, baśniowym świecie, a jedynym człowiekiem, który zainteresował się nią, pomimo jej choroby, jest właśnie Fabio. Ich relacja wkrótce przerodziła się w uczucie.

Jack Strong 2014 rok

Zdjęcie Marcin Dorociński / Krzysztof Jarosz / FORUM / Agencja FORUM

Producenci filmów wojennych i traktujących o funkcjonowaniu służ specjalnych wyjątkowo upodobały sobie Dorocińskiego w głównych rolach. Oparty na faktach Jack Strong to filmowa opowieść o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, który podejmuje się zadania złamania planów Sowietów, zmierzających do zaatakowania krajów NATO. Kukliński angażuje się w ścisłą współpracę z CIA, narażając równocześnie całą swoją rodzinę na śmiertelne niebezpieczeństwo. W tej produkcji Marcinowi Dorocińskiemu partneruje Maja Ostaszewska, jako żona - Hanna Kuklińska. Trzeba przyznać, że film jest nie lada gratką, zwłaszcza dla amatorów historii, szczególnie okresu zimnej wojny.

Boisko bezdomnych, 2008 rok

Głównym bohaterem filmu jest Jacek Mróz (w tej roli Marcin Dorociński), niespełniony piłkarz oraz nauczyciel WF-u. Przez problemy z alkoholem mężczyzna traci dom i trafia na Dworzec Centralny. Spotyka tam bezdomnych, którzy grają w piłkę nożną. Kiedy mężczyzna pokazuje im swoje piłkarskie umiejętności, razem wpadają na pomysł stworzenia piłkarskiej drużyny bezdomnych, a Jacek zostaje ich trenerem. Zazwyczaj ćwiczą na dworcu, i tam też Jacek poznaje Sewkę, swoją nową miłość.

Moje córki krowy, 2015 rok

Niezwykle poruszający obraz zawiłych rodzinnych relacji w produkcji Kingi Dębskiej został dosłownie zasypany deszczem nagród. Jedna z nich - Polska Nagroda Filmowa "Orły" - trafiła wprost w ręce Dorocińskiego, za najlepszą, męską rolę drugoplanową. W filmie Dorociński spotkał się ponownie m.in. z Agatą Kuleszą i Gabrielą Muskałą - jego filmową żoną. Choć jego postać stała nieco na uboczu fabuły, trzeba przyznać, że nadawała wyrazisty ton przedstawionym wydarzeniom, dzięki czemu produkcja spotkała się z ogromnym uznaniem krytyków, widzów i fanów aktora.