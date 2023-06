Spis treści: 01 Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na emeryturę?

02 W jakich miesiącach najlepiej iść na emeryturę?

03 Dlaczego warto przejść na emeryturę w lipcu?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na emeryturę?

Emerytura jest comiesięcznym świadczeniem pieniężnym, które przysługuje po przepracowaniu ustawowej liczby lat i osiągnięciu określonego wieku. Ten jest różny w zależności od płci osoby ubezpieczonej. Od 1 października 2017 roku wynosi on 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Wyjątek stanowią osoby, które pracują w zawodzie uprawniającym do wcześniejszej emerytury, między innymi górnicy, służby mundurowe, ratownicy górscy czy pracownicy służby celnej.

Jak się jednak okazuje, istotne znaczenie ma moment przejścia na emeryturę. Wysokość świadczenia zależy bowiem nie tylko od stażu pracy oraz wysokości dotychczasowego wynagrodzenia, ale również innych, z pozoru błahych czynników, jak na przykład miesiąc w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Reklama

Zobacz również: Specjalny dodatek dla emerytów. KRUS wypłaci go nielicznym

W jakich miesiącach najlepiej iść na emeryturę?

Wybór momentu przejścia na emeryturę ma wbrew pozorom ogromne znaczenie, w tym między innymi ze względów finansowych. Na emeryturę można co prawda przejść w każdym miesiącu, jednak najmniej korzystnym czasem do składania wniosków okazał się czerwiec. Wówczas podstawa obliczania emerytury podlegała jedynie waloryzacji rocznej.

Waloryzacja roczna przeprowadzona w czerwcu dotyczy ubezpieczonych, którzy są aktywni zawodowo. Jeśli osiągną prawo do świadczenia emerytalnego i podejmą decyzję o przejściu na emeryturę obejmie ich dodatkowa waloryzacja kwartalna. Dlatego też wniosek najlepiej złożyć już w najbliższym miesiącu.

Zobacz również: W lipcu koniecznie sprawdź swoje konto. Masz szansę na więcej pieniędzy

Zdjęcie Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Najlepszym momentem będzie lipiec / Marek Bazak / East News

Dlaczego warto przejść na emeryturę w lipcu?

Najlepszym miesiącem do przejścia na emeryturę w 2023 roku był luty. Te osoby, które osiągnęły wiek emerytalny po 28 lutego 2023 roku powinny zdecydować się na złożenie wniosku w lipcu. To kolejny, najlepszy miesiąc do tego typu działań. Wówczas bowiem kapitał emerytalny zgromadzony w ZUS objęty zostanie waloryzacją roczną i kwartalną. To może sprawić, że emerytura podwyższy się nawet o kilkaset złotych.

Kwota składek ubezpieczonego, który przejdzie na świadczenie w lipcu 2023 roku, a więc w III kwartale roku, poddana zostanie ostatniej rocznej waloryzacji, a także włączona będzie w cykl waloryzacji kwartalnych, w tym tej za I kwartał 2023 roku. Standardowo wskaźniki waloryzacji za I kwartał są najkorzystniejsze, dlatego moment złożenia wniosku w lipcu może okazać się dla przyszłego emeryta kluczowy, jeśli chodzi o wysokość świadczenia.

Zobacz również: Szansa na niższy rachunek za prąd. To ostatni dzwonek na składanie wniosku