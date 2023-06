Spis treści: 01 Kto otrzyma dodatkowe pieniądze?

02 Jak złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

03 Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Na jaką kwotę mogą liczyć?

Dobra wiadomość dla części emerytów. Od 1 lipca 2023 KRUS wypłaci specjalne świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, a dodatkowe pieniądze otrzymają również osoby pobierające świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS lub innego organu rentowego.

Co więcej, kwota dodatku każdego roku ma podlegać waloryzacji - oznacza to, że będzie dostosowywana do wzrostu cen.

Kto otrzyma dodatkowe pieniądze?

Specjalne świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa mogą otrzymać:

Osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, ale nie mniej niż 8 lat,

Osoby, które uzyskały odpowiedni wiek. W przypadku kobiet to 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat,

Osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

I kolejna ważna informacja: przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Jak złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w regionalnym oddziale lub terenowej placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa - informuje w komunikacie KRUS.

Jeśli okaże się, że wójt nie będzie posiadał danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa przez wnioskodawcę, wyda postanowienie o braku możliwości wydania zaświadczenia.

- Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa - czytamy w komunikacie KRUS.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia? Decyzja w tej sprawie będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Na jaką kwotę mogą liczyć?

Wybranej grupie emerytów i osobom uprawnionym, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie. Kwota świadczenia wynosi 300 zł miesięcznie i będzie wypłacana do 15. dnia każdego miesiąca.

