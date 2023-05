Paprotki domowe często goszczą w naszych domach. I słusznie, warto postawić je w najbliższym otoczeniu, stwarzają bowiem nam dobry mikroklimat i oczyszczają powietrze, z którego usuwają niektóre ze szkodliwych cząsteczek. Dobrze jest także paprotkę trzymać je w sypialni.

Jeśli zastosujemy się do kilku zasad, ich pielęgnacja nie sprawi nam większego kłopotu, a paprotka odwdzięczy się nam pięknymi zielonymi liśćmi.

Jakie warunki są najlepsze dla domowych paproci?

Paprocie domowe lubią półcień lub miejsce, gdzie światło jest rozproszone. Nie nadają się na nasłonecznione parapety, jednak nie należy ich stawiać w zupełnym cieniu, gdzie zmarnieją.

Doniczka dla paprotki powinna mieć dobry drenaż, nie wolno jej przelewać, ponieważ wtedy jej liście staną się żółte. Przelanie rośliny spowoduje również gnicie ziemi, wtedy roślinę będzie ciężko uratować. Najlepiej podlewać ją raz w tygodniu.

Ziemia powinna być o kwaśnym odczynie, z dużą zawartością próchnicy.

Zdjęcie Paprotki trzymamy w donicy z dobrym drenażem. / 123RF/PICSEL

Paprocie domowe należy co jakiś czas nawozić. Jest to ważne szczególnie w okresie intensywnego wzrostu, czyli od marca do lipca. Przygotowany lub kupiony nawóz można wtedy z powodzeniem stosować nawet raz w tygodniu. Pamiętajmy, że od lipca do października ograniczamy nawożenie do jednego w miesiącu, natomiast od października do lutego nawożenia zaprzestajemy.

Domowy nawóz dla paprotki

Nawóz owsiany dla paprotki

Skutecznym nawozem dla paprotki jest nawóz owsiany, który jest bogaty w minerały. W prosty sposób można przygotować go w domu, wystarczy tylko kilka składników.

Aby przygotować nawóz potrzebujemy 3 łyżek płatków owsianych na litr wody. Składniki mieszamy i odstawiamy na dwie godziny. Po tym czasie mikstura jest już gotowa, a składniki odżywcze z płatków znajdą się w wodzie. Całość odcedzamy. Młode rośliny i sadzonki początkowo podlewamy roślinę 5 ml raz na dwa tygodnie stopniowo zwiększając ilość naszej mieszanki.

Starsze rośliny podlewamy nawozem z płatków raz w miesiącu, jednak ilość mikstury dostosowujemy do wielkości naszej paprotki.

Zdjęcie Jeśli zastosujemy się do kilku zasad, pielęgnacja paprotki nie sprawi nam większego kłopotu. / 123RF/PICSEL

Herbaciany nawóz na wzmocnienie

Paprocie to jedne z kwiatów, które... lubią herbatę. Ten naturalny nawóz w okresie wzrostu paprotki można stosować nawet raz w tygodniu. Roślinę podlewamy wywarem z czarnej herbaty, można też stosować też ziołowe napary (np. rumianku, pokrzywy i szałwii). Natomiast fusy z herbaty pochłaniają wilgoć oraz stanowią dobry nawóz. Dobrym rozwiązaniem jest rozsypanie ich na ziemi.

Co lubią paprotki?

Kwiaty te nie wymagają częstego przesadzania, dobrze się czują w ciasnych doniczkach, dlatego paprocie przesadzamy raz na kilka lat, najlepiej wiosną. Nowa doniczka nie powinna być dużo większa, warto zainwestować w ceramiczną. Należy pamiętać o dobrym drenażu, a sam kwiat tuż przed przesadzeniem podlać, aby łatwiej było go wyjąć ze starej doniczki.