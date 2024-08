Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce są obecnie 43 122 wsie. Najwięcej z nich znajduje się w województwie mazowieckim (7 843), a najmniej - w opolskim (1 017). My zatrzymamy się natomiast w Małopolsce, w której jest ich 1835. Nie brakuje tu opuszczonych miejscowości, w których mieszka garstka osób. Na mapie województwa znajduje się też miejsce, które jeszcze do niedawna było zamieszkiwane przez dwie osoby. Jednak jak podawał serwis Geekweek, z danych GUS z 2023 roku wynika, obecnie wieś Czarne w gminie Sękowa, zamieszkuje jedna osoba.

- Wieś Czarne to dzisiaj piękny krajobraz z kapliczkami, krzyżami przydrożnymi, cmentarzem wiejskim oraz cmentarzem wojennym nr 53 z I wojny światowej oraz pomnikiem ofiar Thalerhofu (...). We wsi była także cerkiew - greckokatolicka z 1789 r., którą ze względu na zły stan przeniesiono do Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu w 1993 roku - czytamy na stronie Urzędu Miasta Gorlice.