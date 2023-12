Okrzyknięto ją najpiękniejszą wsią w Małopolsce. Widoki nie z tej ziemi

Ojców cieszy się rozpoznawalnością wśród turystów przede wszystkim ze względu na malownicze i niezapomniane krajobrazy. Jest to miejsce, gdzie można naprawdę odnaleźć harmonię z naturą. Niezwykłe jest to, że w 2023 roku wieś zdobyła miano najpiękniejszej w Małopolsce, co świadczy o jej wyjątkowym uroku. Jeśli zastanawiasz się, co warto tam zobaczyć, mamy dla ciebie kilka sugestii.

Zdjęcie Internauci są pod wrażeniem krajobrazów Ojcowa / Getty Images