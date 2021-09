Najmodniejsze fryzury ślubne: jak wybrać odpowiednią?

Fryzura ślubna: jak dobrać?

Wybierając fryzurę ślubną, powinnaś kierować się głównie kształtem swojej twarzy oraz gustem. Ważne, abyś w tym wyjątkowym dniu czuła się swobodnie. Fryzury ślubne, które pasują do okrągłej twarzy charakteryzują się prostym, surowym wykończeniem - to upięcia, które nie dodają objętości, ale delikatnie unoszą włosy od nasady.

Najkorzystniejsze fryzury ślubne dla pań o pociągłej twarzy to loki, dzięki nim rysy łagodnieją, a kobieta wydaje się bardziej promienna. Łagodnie fale sprawdzą się również w przypadku panny młodej o trójkątnej twarzy.

Jeśli zastanawiasz się, czy fryzury ślubne dla puszystych, różnią się od tych, na które powinny decydować się drobne kobiety, odpowiedź jest prosta. Panny młode plus size najlepiej wyglądają w wysokich kokach, które dodają im optycznie kilka centymetrów, jednocześnie wysmuklając sylwetkę.

Fryzura ślubna powinna być dopasowana do reszty kreacji. Dzięki temu stylizacja będzie wyglądać na przemyślaną i spójną. Warto wziąć pod uwagę także klimat przestrzeni, w jakiej odbywa się wesele. Do rustykalnych ślubów pasują luźnie fryzury ślubne. Jeśli wesele odbywa się w eleganckim pałacu, warto zastanowić się nad fryzurą w stylu lat 20.

Fryzury ślubne: kok

Kok to najczęściej wybierana fryzura ślubna. Panny młode cenią ją głównie ze względu na ponadczasowy charakter i komfort, jaki daje. Obecnie bardzo modnym rodzajem koka jest ten, upinany nisko, zaraz przy szyi. To fryzura ślubna, która pasuje do welonu. Jest również praktyczna i trwała, więc nie musisz przejmować się, że ulegnie zniszczeniu podczas tańca.

Kok upinany na czubku głowy to fryzura ślubna pasująca do sukni bez pleców. Wysokie upięcie odsłoni dekolt z tyłu sukni i wyeksponuje go.

Fryzury ślubne: fale

Jeśli w dniu ślubu nie chcesz wiązać włosów, postaw na loki. W obecnym sezonie zdecydowanie najmodniejsze są grube kalifornijskie fale. To uniwersalna fryzura ślubna, która pasuje do większości sukien. Panny młode wyglądają w niej dziewczęco i romantycznie.

Loki to idealna opcja zarówno na ślub w zamkniętej przestrzeni, jak i na przyjęcie w ogrodzie. Fale możesz łatwo urozmaicić, wpinając we włosy najróżniejsze dodatki: kwiaty czy też perłowe spinki.

Fryzury ślubne: upięcia

Jeśli chciałabyś postawić na bardziej ekstrawagancką fryzurę ślubną, wybierz fantazyjne upięcie. Sprawdzi się idealnie zwłaszcza w przypadku ślubów boho. To doskonała opcja dla panien młodych, które lubią eksperymentować i nie chcą wyglądać nudno.

Wszelkie upięcia to fryzury ślubne pasujące do sukni bez ramiączek. Dzięki nim wyeksponujesz szyję. Jeśli do stylizacji ślubnej wybrałaś ciekawą biżuterię i chcesz zwrócić na nią uwagę, takie uczesanie również zda egzamin.

Fryzury ślubne: kucyk

Chociaż kucyk nie kojarzy się z fryzurami ślubnymi, panny młode wybierają go coraz częściej. To upięcie może wyglądać bardzo elegancko, jeśli tylko wykonane jest z dbałością o każdy szczegół. Kucyk ślubny powinien być gładki, prosty, związany ciasno, zaraz przy głowie. Dzięki temu fryzura nabierze eleganckiego charakteru i wpisze się w styl glamour.

Fryzury ślubne: włosy krótkie

Jeśli twoje włosy sięgają do ramion lub są jeszcze krótsze, możesz mieć problem z ich upięciem. Postaw wówczas na naturalność. Gładko wyczesane, proste kosmyki wyglądają bardzo elegancko i idealnie pasują do sukni z długimi rękawami. Long bob sprawi, że będziesz wyglądać nowocześnie. To ulubiona fryzura ślubna gwiazd.

