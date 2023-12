Oznacza zwycięstwo ludu. Greckie imię bije rekordy popularności w Polsce

Spis treści: 01 Mikołaj nie może narzekać na brak popularności

Mikołaj nie może narzekać na brak popularności

Portal dane.gov.pl wskazuje, że imię Mikołaj cieszy się niemałą popularnością. Od lat znajduje się w top 10 najczęściej nadawanych męskich imion. W 2022 roku zajęło ósme miejsce z wynikiem 4499.

W 2021 roku 5205 chłopców otrzymało imię Mikołaj, co w zestawieniu uplasowało je na siódmym miejscu. Rok wcześniej Mikołaj był na ósmym miejscu najpopularniejszych imion w Polsce. Nadano je aż 5368 razy.

Mikołaj imieniny może świętować aż 14 razy w roku:

1 i 14 lutego

21 marca

9 i 19 maja

2 i 18 czerwca

9 lipca

10 i 25 września

13 października

12 i 13 listopada

6 grudnia

To jednak grudniowa data cieszy się największym zainteresowaniem. Tego dnia przypada wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Miry, zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym.

Co oznacza imię Mikołaj?

Imię Mikołaj wywodzi się z Grecji. Pochodzi od dwóch greckich słów "nike", czyli "zwycięstwo" i "laos" oznaczającego "lud". Nikolaos to więc dosłownie zwycięstwo ludu i oznacza osobę, które je odniosła.

Imię Mikołaj jest popularne nie tylko w Polsce, ale także w innych zakątkach świata. Obcojęzyczne formy tego imienia szczególnie nawiązują do pierwotnej greckiej wersji. Na przykład w języku francuskim występuje Nicolas, w angielskim Nicholas, w niemieckim Nikolaus, a w czeskim Nikolas.

Uznaje się, że Mikołaj jest niezwykle ambitny, wytrwale podąża za wyznaczonym celem, a także odznacza się konsekwencją i pewnością siebie. Cechuje się odwagą oraz walecznością i nie ma problemu z podejmowaniem ryzyka.

Mężczyzna noszący to imię niechętnie mówi o uczuciach, a w komunikacji z innymi jest jednak powściągliwy. Nie oznacza to jednak, że czuć od niego chłód. Jest niezwykle wrażliwy oraz ciepły i nie zależy mu na byciu w centrum uwagi.

Jaki jest Mikołaj?

Mikołaj na pierwszym miejscu stawia rodzinę. To ona jest dla niego najważniejsza, a więc dba, by kontakt z bliskimi był jak najlepszy. Wie, jak ich wspierać i podnosić na duchu, mimo że niechętnie okazuje uczucia. W związku jest oddany, ale druga połówka musi się liczyć, że relacja z Mikołajem nie zawsze jest usłana różami.

Mężczyzna o imieniu Mikołaj jest pomocny i wie, czym jest empatia. W życiu towarzyskim stawia na zaufane grono przyjaciół. Niechętnie mówi o sobie, ale za to jest idealnym słuchaczem. Bliscy zawsze mogą liczyć na trafną radę ze strony Mikołaja.

Mikołaj jest w stanie wiele poświęcić, by dotrzeć do celu. Uwielbia rywalizację, bo to właśnie ona go napędza. Zawsze stara się iść po wygraną. Od najmłodszych lat udowadnia wszystkim, że nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Ciągle musi mieć zajęcie, a więc z Mikołajem nigdy nie ma nudy.

Mikołaj świetnie sprawdzi się jako sportowiec, lekarz, sędzia bądź notariusz. Nie będzie miał problemu w odnalezieniu się na stanowisku team lidera, a także bez trudu założy swój biznes i poprowadzi go, generując jak największe zyski.

