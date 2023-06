Spis treści: 01 Zofia i Antoni niezmiennym faworytem. Najpopularniejsze imiona w Polsce

Wybór imienia to jedna z najważniejszych, a niekiedy również najtrudniejszych decyzji w życiu świeżo upieczonych rodziców. Często kierują się w tym przypadku rodzinną tradycją, niekiedy stawiają na klasykę, a czasami, wbrew opinii najbliższych, wybierają oryginalne imię, które w przyszłości ma być prawdziwą wizytówką dziecka.

Od kilku lat popularność pewnych imion się nie zmienia. Wśród dziewczynek królują Zofie, Zuzanny i Hanny, zaś listę imion męskich deklasuje Antoni, Jan oraz Aleksander. Tymczasem są takie imiona, których posiadacze stanowią całkowitą mniejszość.

Polacy chętnie stawiają na tradycyjne imiona. Są jednak tacy rodzice, którzy decydują się na te zdecydowanie mniej popularne. Zestawienie najpopularniejszych damskich imion zamyka między innymi Aldona. W ubiegłym roku to imię otrzymało zaledwie pięć nowo narodzonych dziewczynek. Co oznacza to imię?

Aldona jest imieniem pochodzenia łacińskiego, które oznacza "słodka i miła". Dawniej nazywano nim litewskie księżniczki, a dziś jest wyjątkowo rzadko spotykanym imieniem w Polsce. Mimo iż jest popularne na całym świecie, w naszym kraju nosi je niewiele ponad 20 tys. kobiet.

Imię Aldona kojarzy się z wrażliwością, dobrocią oraz szlachetnością. Kobiety o tym imieniu są inteligentne i zdolne, a także wierne swoim przyjaciołom i najbliższym. Mówi się, że Aldona jest kobietą energiczną, ale nie działającą pochopnie. Lubi podejmować wyzwania, ale jej decyzje są zawsze przemyślane i odpowiedzialne. Znaczenie imienia określa ją jako idealną matkę oraz towarzyszkę życia.

Jednym z najrzadziej wybieranych imion męskich jest Ambroży. Nosi je niewiele ponad 260 mężczyzn w Polsce, a w ubiegłym roku otrzymało je zaledwie sześciu chłopców. Mimo iż dziś nadawanie tego imienia należy do rzadkości, przed laty było zupełnie inaczej. Z tą różnicą, że wielu osobom zdarzało się przekręcać Ambrożego w przeróżnych kierunkach: tak powstał Brożek czy Jamrozy.

Imię Ambroży oznacza z języka greckiego "nieśmiertelnego". Podobne słowo, ambrozja, oznacza napój bogów na Olimpie, który zapewniał im wieczne życie. Znaczenie imienia Ambroży wiąże się również z pochwałą i szacunkiem, a także odwagą i siłą.

Ambroży jest człowiekiem mocno przywiązanym do swoich najbliższych. Zależy mu na szacunku innych, ale jednocześnie świetnie zdaje sobie sprawę z tego, co chce osiągnąć, konsekwentnie prąc do przodu i pokonując kolejne przeszkody.

