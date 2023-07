Astrologia Ukryte talenty znaków zodiaku. Sprawdź swoją niezwykłą umiejętność Ezoterycy są przekonani, że imiona to nie tylko sposób na identyfikację. Każde z nich jest powiązane z pewnymi cechami, które zyskuje osoba je nosząca. Poza tym może mieć wpływ na styl bycia i zachowanie. W ten sposób powstały listy ukazujące np. kto ma szansę na sukces, a kto ma powodzenie w miłości. Istnieje również zestawienie imion, które jasno wskazuje osoby przyciągające pieniądze.

Joanna

Joanny są bardzo energiczne i świetnie nadają się na kierownicze stanowiska. Dążą do wyznaczonych celów i nigdy się nie poddają. Dobrze wiedzą czego chcą, a to sprawia, że odnoszą sukcesy wiążące się ze sporymi pieniędzmi. Joanny zdecydowanie nie mogą narzekać na kwestie finansowe.

Iwona

Iwony są niezwykle przebojowe i aktywne. Są nastawiona na sukces i wielkie pieniądze, dlatego też robią wszystko, by uniknąć porażki. Iwony, mimo że lubią wydawać pieniądze, to nie zdarza się, że im ich brakuje. Wygląda na to, że wracają one do nich w bardzo szybkim czasie.

Reklama

Zdjęcie Osoby o pewnych imionach działają jak magnes na pieniądze / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Trzy znaki zodiaku, które kochają być w centrum uwagi. Jesteś na liście?

Marta

Marty twardo stąpają po ziemi i są skazane na sukces. Pieniądze wręcz lgną do nich na każdym kroku. Chętnie podejmują się nowych zadań i projektów, a to przynosi im spore sumy, o których inni mogą tylko pomarzyć.

Agnieszka

Agnieszki są pewne siebie, ambitne i mocno zaangażowane w to, co robią. Potrafią znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pieniądze się ich zdecydowanie trzymają i nie mają problemów w tej kwestii. Ich ciężka praca jest wysoko wynagradzana.

Zobacz także: Mężczyźni o tych imionach nie nadają się do związku. Władczy, zimni, nielojalni

Małgorzata

Małgorzaty są pracowite, przebojowe i towarzyskie. Szybko zyskują sympatię innych, co sprawia, że załatwienie nawet najtrudniejszej sprawy nie jest dla nich sporym wyzwaniem. Rozsądnie zarządzają domowym budżetem, mimo że nie mają problemów z brakiem pieniędzy. Przyciągają je niczym magnes.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 62: Helena Englert INTERIA.PL