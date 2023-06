Popeye - niesforny marynarz, który podbił serca dzieci

Animowaną postać Popeye’a stworzył w 1929 roku amerykański rysownik Elzi Crisler Segar. Popeye był jednookim marynarzem o wybuchowym charakterze, ale i dobrym sercu, który za każdym razem po zjedzeniu porcji szpinaku nabierał nadprzyrodzonej siły.

Jego nieodłącznym atrybutem, oprócz fajki, był wspomniany szpinak, co nie było dziełem przypadku. Otóż twórcy kreskówki chcieli w ten sposób spopularyzować warzywo, zachęcając dzieci do jego jedzenia.

Na początku serie filmów animowanych z przygodami Popeye’a realizowane były z myślą o emisji w kinach, co zresztą miało miejsce w latach 1933-1957. Natomiast od 1960 r. już jako serial animowany był dostępny w amerykańskiej telewizji.

Polski emigrant pierwowzorem postaci Popeye'a

Amerykańscy historycy specjalizujący się kinematografii są zdania, że inspiracją do stworzenia animowanej postaci Popeye’a był polski imigrant - Frank "Rocky" Fiegel. Mężczyzna miał mieszkać w Chester, skąd również pochodził rysownik Elzie Crisler Segar.

Frank Fiegel urodził się 27 stycznia 1868 r. i prawdopodobnie pochodził z Wielkopolski. Jego rodzicami byli Bartłomiej Figiel i Anna Grott, którzy zawarli związek małżeński w 1864 roku w parafii katolickiej w Czarnkowie.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie i dlaczego rodzina zdecydowała się opuścić kraj i przenieść się na stałe za wielką wodę. Będąc już w Stanach Zjednoczonych postanowili zmienić swoje nazwisko z Figiel na Fiegel, co miało ułatwić jego wymowę tamtejszej społeczności.

Frank Fiegel znany był przede wszystkim z wielkiej krzepy, łatwości wyszukiwania sobie problemów, skłonności do bójek, ale również serdeczności w stosunku do dzieci. Ponadto Polak uwielbiał palić fajkę, nie miał jednego oka, a zawodowo trudnił się żeglugą. Po 20 latach pracy przeszedł na emeryturę i zatrudnił się jako barman w jednym z lokali w Chester.

Frank bardzo często opowiadał o swoich przygodach podczas pływania po oceanie, dzięki czemu niemal zawsze otoczony był grupka zaciekawionych dzieci, które uwielbiały słuchać jego opowieści. Mężczyzna zapewniał je, że sekretem jego niesamowitej siły jest spożywanie dużych ilości szpinaku.

Prawdopodobnie na skutek wielu bójek Frank miał problemy z prawidłowy widzeniem w jednym oku. Z uwagi na fakt, iż oko było niemal cały czas podbite, zyskał on przydomek "Popeye", czyli "wyłupiaste oko".

Frank Fielgel miał przez większość swojego życia przyjaźnić się z rysownikiem Segarem, który płacił Polakowi prowizję za wykorzystanie jego wizerunku do celów komercyjnych. Rysownik miał wielokrotnie tłumaczyć, że twórcy bajki o Popeye'u doskonale odwzorowali to, jak zachowywał i ubierał się na co dzień Frank.

Frank Fiegel zmarł 24 marca 1947 r. Dla mieszkańców Chester stał się legendą, a na jego nagrobku umieszczono wizerunek Popeye’a i informację, że Polak był jego pierwowzorem.