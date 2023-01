Najstarsza gimnastyczka na świecie ma 97 lat i zadziwia niesamowitą formą!

Spis treści: 01 By spełnić marzenia, nigdy nie jest za późno

02 Tajemnica niesamowitej formy pani Quaas

Johanna Quaas urodziła się w 1925 roku w mieście Hohenmölsen. Od dzieciństwa interesowała ją gimnastyka artystyczna, jednak ścieżki losu często układały się tak, że uniemożliwiały jej rozwinięcie jej fizycznego potencjału. Choć jej rodzice sami byli profesjonalnymi sportowcami i wspierali pasję córki, to częste podróże na zawody i zgrupowania nie ułatwiały dziecku rozwijania talentu.

Mimo to jako dziesięciolatka Johanna brała już udział w konkursach sportowych, musiała jednak zawiesić tę aktywność po przeprowadzce z rodziną do innego miasta. Jako 11-latka musiała zaangażować się w obowiązkowe programy dla dziewcząt wspierające wysiłek wojenny III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Johanna pracowała wtedy na roli i opiekowała się dziećmi. Do 1945 roku trenowała gimnastykę w Stuttgarcie. Po zakończeniu wojny i podziale III Rzeszy na dwie republiki znów nie mogła poświęcić się swojej pasji. W Republice Federalnej Niemiec do 1947 roku uprawianie gimnastyki było zabronione, gdyż była to jedna z flagowych dyscyplin niemieckich nazistów. Johanna Quaas w tym czasie zapisała się więc do drużyny siatkarskiej. W 1950 roku zakończyła edukację, zdobywając uprawnienia nauczycielki wychowania fizycznego. Aż do pięćdziesiątki poświeciła się wychowywaniu dzieci — swoich rodzonych i własnych uczniów.



Do realizowania swoich pasji i marzeń powróciła, mając lat 56. Dzięki swoim sukcesom jako seniorka i obecności w social mediach szybko zdobyła dużą popularność. Nie brakowało też sukcesów. Do 2012 roku Quaas 11-krotnie triumfowała w Mistrzostwach Niemiec w kategorii seniorów, a Międzynarodowa Galeria Sław Gimnastycznych uhonorowała ją nagrodą Nadii Comăneci. Gdy została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa — w 2012 roku — jako najstarsza żyjąca aktywna gimnastyczka, miała już 86 lat. W tym samym czasie świat ujrzał, jak wykonuje ćwiczenia na drążkach w wiralowym klipie zamieszczonym w internecie. W ciągu tygodnia obejrzało go ponad milion osób.

Gościła też w stacjach telewizyjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie prezentowała swoją ulubioną formę ćwiczeń gimnastycznych — na drążkach równoległych.



Wideo youtube





Dekadę po wejściu do światowej galerii sław Johanna Quaas wciąż może pochwalić się doskonałym stanem zdrowia. Wyprowadza swoje psy na spacer i z przyjemnością zajmuje się swoim ogródkiem.

"Mój sekret jest bardzo prosty: to zdrowa dieta. Pilnuję, żeby się nie objadać, ani nie jeść zbyt mało. Jem także bardzo dużo zieleniny" - mówiła seniorka-rekordzistka w klipie opublikowanym na oficjalnym kanale Księgi Rekordów Guinessa w serwisie YouTube.









