Bóbr z Tatrzańskiego Parku Narodowego

Największym gryzoniem na świecie jest kapibara ważąca do 60 kilogramów, która nie występuje w naszym kraju, choć można ją spotkać w kilku zoo, np. Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku. Z kolei największym gryzoniem żyjącym w Polsce jest bóbr europejski. Jego masa może osiągnąć nawet 30 kilogramów, a długość ciała wynieść ponad metr.

W zeszłym roku furorę w internecie robiła wiadomość o zadomowieniu się bobra w rejonie Morskiego Oka. Niestety w maju Tatrzański Park Narodowy poinformował, że jeden z turystów znalazł go martwego pod Szpiglasową Przełęczą.

Bóbr to w Tatrach ewenement, a fakt, że przetrwał zimę i wspiął się tak wysoko, zadziwił leśniczych. "To jest bardzo wielka przyrodnicza ciekawostka, z którą nie mieliśmy wcześniej w Tatrach do czynienia. Nie wiemy, czy to był samotny osobnik, czy pojawi się w tym rejonie jeszcze inny bóbr" - mówił Grzegorz Bryniarski, leśniczy znad Morskiego Oka.

Wielki szczur z Białegostoku

W 2015 roku internet obiegło zdjęcie z gigantycznym gryzoniem pochodzącym z miejscowości koło Białegostoku, prawdopodobnie z powiatu monieckiego. Szczur, który został zabity, miał ważyć nawet 16 kilogramów.

"16-kilogramowy szczur zabity przez gościa w miejscowości koło Białegostoku" - napisał jeden z użytkowników Facebooka i załączył do posta fotografię, której perspektywa sprawiła, że gryzoń wyglądał na naprawdę olbrzymiego. Zdjęcie zyskało wielką popularność w sieci, choć internauci mają wątpliwości co do prawdziwych rozmiarów i wagi szczura.

Przeciętnie gryzonie te osiągają jedynie około pół kilograma wagi. Kilkanaście lat temu pewnego osobnika z Papui-Nowej Gwinei okrzyknięto największym szczurem na świecie. Reporterzy przygotowujący materiał dla BBC odkryli w kraterze nieczynnego krateru w Bosawi gryzonia mierzącego aż 82 centymetry długości.

