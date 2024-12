Polacy jedzą na potęgę. I dobrze! Pomidor - chociaż kulturowo uważany za warzywo - według ekspertów Centers for Disease Control and Prevention jest najzdrowszym owocem na świecie. Naukowcy "rozbili" gęstość odżywczą (stosunek liczby substancji odżywczych do kaloryczności) 41 owoców i warzyw. Pomidor uzyskał wynik 20,37.

Pomidor: najzdrowszy owoc świata

"Pomidory są bogate w składniki odżywcze i stanowią doskonałe źródło przeciwutleniaczy, zwłaszcza likopenu, który wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób serca i raka" - mówi w rozmowie z womenshealthmag.com lekarz Scott Keatley. Dodaje, że pomidory są również skarbnicą witaminy C, potasu, kwasu foliowego i witaminy K.

Ekspert podkreśla, że wspomniany likopen jest bardzo dobrze wchłaniany po ugotowaniu pomidorów. Dlatego też sosy, pasty i zupa pomidorowa są doskonałym wyborem, jeśli chodzi o dostarczenie organizmowi składników odżywczych. Keatley sugeruje, by pomidory łączyć np. z oliwą z oliwek, co zapewni lepsze wchłanianie składników odżywczych. Osoby preferujące pomidory na surowo, mogą dodawać je do sałatek i jeść je jako przekąski.

Lekarz zwraca uwagę, że w takiej postaci pomidor również dostarcza mnóstwo witamin i nawadnia organizm (w 94 proc. składa się z wody). Co więcej, owoc pozytywnie wpływa na zdrowie jelit i wspomaga trawienie - to dzięki zawartości błonnika pokarmowego. Pomidor dostarcza również potas, magnez, fosfor, wapń i niewielką ilość żelaza.

Pomidor jest niskokaloryczny - 100 g owocu to jedynie 18-20 kcal, dlatego też jest idealny dla osób będących na diecie.

Regularne spożywanie pomidorów nie tylko pozwala trzymać wagę w ryzach, ale wspiera serce, wzmacnia układ odpornościowy, ma pozytywny wpływ na oczy i skórę.

Co daje regularne jedzenie pomidorów?

Zawarty w pomidorze potas i likopen wspierają układ sercowo-naczyniowy. Pomagają one regulować ciśnienie krwi, jak i zmniejszają ryzyko chorób serca. Oprócz tego likopen obniża "zły" cholesterol LDL i pomaga zwiększać poziom "dobrego" cholesterolu HDL. Likopen jest też naturalnym antyoksydantem, który neutralizuje wolne rodniki - a te są odpowiedzialne za rozwój komórek nowotworowych.

Zawarte w pomidorze witaminy A, E i C dobrze oddziałują na zdrowie skóry. Poprawiają jej elastyczność, hamują procesy starzenia i chronią przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Pomidory będą naszym sprzymierzeńcem również jesienią i zimą. W sezonie na infekcje warto jeść pomidory ze względu na zawartość witaminy C, która pomaga wzmacniać odporność.

Pomidor zawiera również luteiną i zeaksantynę. To dwa karotenoidy odpowiedzialne za zdrowie oczu. Chronią też przed chorobami takimi jak zaćma czy zwyrodnienie plamki żółtej.

Ile pomidorów dziennie jeść? Jak wskazują dietetycy, bezpieczna dawka w ciągu dnia to od 2 do 4 średniej wielkości pomidorów (odpowiada to wadze od 200 do 400 g).

Kto nie może jeść pomidorów?

Chociaż pomidor jest bardzo zdrowy, niektóre osoby - ze względu na niektóre dolegliwości - nie powinny ich jeść. Zwłaszcza te, które mają problemy z układem trawiennym (nadwrażliwość jelit, zapalenie żołądka, wrzody żołądka, refluksowe zapalenie przełyku). Pomidor zawiera kwas cytrynowy i jabłkowy, które mogą zwiększać kwasowość żołądka i tym samym nasilać objawy.

