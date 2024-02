Pomidory i oliwa: Połączenie antyoksydantów

Co można znaleźć w pomidorach? Substancji prozdrowotnych jest w warzywie bez liku, ale najcenniejszą z nich jest likopen. To silny przeciwutleniacz, który może minimalizować ryzyko powstawania chorób cywilizacyjnych oraz usuwać nadmiar wolnych rodników i toksyn z organizmu. Likopen najlepiej działa ponadto na układ krążenia, ponieważ pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszyć ryzyko wystąpienia miażdżycy, co przyczynia się do prewencji zawału i udaru. Dodatek oliwy może spotęgować działanie pomidorów w tej kwestii, ponieważ nienasycone kwasy tłuszczowe omega mogą poprawić profil lipidowy.

Duet poprawi twój wygląd!

Pomidory jedzone w towarzystwie oliwy to doskonały sposób, aby zatrzymać młody i zdrowy wygląd skóry na dłużej. To zasługa trzech witamin obecnych w warzywie. Listę otwiera witamina A, która wpływa na regenerację skóry oraz dba o prawidłową kondycję wzroku. Więcej może zaoferować witamina E, która z kolei nazywana jest "witaminą młodości". Dlaczego? Ponieważ wspiera prawidłową budowę włókien kolagenowych, a to przekłada się na mniejszą widoczność zmarszczek oraz ich spłycanie. Witamina K z kolei wpływa korzystnie na jakość krwi oraz pomaga w prawidłowej budowie tkanek organizmu.

Warto zaznaczyć, że te trzy witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach. Co to oznacza? Że lepiej są wchłaniane przez organizm wtedy, kiedy właśnie ta substancja pomaga lepiej je przyswajać. W tej roli oliwa sprawdzi się znakomicie.

Idealny fit posiłek

Pamiętajmy, że świeże owoce i warzywa powinny znaleźć się w diecie, więc pomidor nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Dlaczego? Wiadomo już, że ma w sobie wiele cennych witamin, które są niezbędne do życia, ale nie sposób zapomnieć o tym, że to także doskonałe źródło błonnika pokarmowego, który działa jak "balsam" na jelita. Pomaga w ich wytężonej pracy, reguluje procesy trawienne, a także pomaga się im oczyszczać. Warto również wspomnieć o fakcie, że pomidory są niskokaloryczne. W 100 g znajduje się tylko 20 kcal. Oczywiście, dodatek oliwy podbija wartości takiej przekąski, ale nie powinno się nimi za bardzo przejmować, ponieważ są to tzw. zdrowie kalorie.

