Czerwone warzywa, czyli jakie?

Wiadomo już, że wspólnym mianownikiem czerwonych warzyw jest kolor, za który odpowiedzialny jest naturalny barwnik. W przypadku tej barwy chodzi o likopen, który dostarcza nie tylko czerwieni skórki i miąższu, ale również ma o wiele więcej zasług. Zaliczany jest do antyoksydantów, które mają ważną funkcję. Przede wszystkim mają zdolność redukowania wolnych rodników, które sprzyjają powstawaniu chorób cywilizacyjnych. Ponadto likopen może usuwać nadmiar toksyn, a także chronić komórki organizmu przed ich nadmiernym starzeniem. Ta cenna substancja ma jeszcze jedną zdolność: działa prewencyjnie na kondycję serca, a także pomaga normować ciśnienie tętnicze krwi i redukować ilość cholesterolu w żyłach i tętnicach. Co więcej, likopen, jako jedna z nielicznych substancji, jest odporna na działanie wysokich temperatur, wiec warzywa, które je zawierają, zachowują swoje właściwości nawet po obróbce termicznej.

Co jeszcze można znaleźć w czerwonych warzywach?

Wszystkie czerwone warzywa bogate są w potas.

Obecność likopenu w czerwonych warzywach oraz kolor to niejedyny wspólny mianownik. Można w nich znaleźć jeszcze pełnowartościowy błonnik, który najlepiej działa na jelita. Odpowiada on za normalizację procesów trawienia, wspiera oczyszczanie, a także może wpłynąć na obniżenie cholesterolu. Błonnik wspiera mikrobiom, a to przyczynia się do poprawy odporności. Wszystkie czerwone warzywa bogate są w potas. Pierwiastek ten jest cenny dla sercowców, ponieważ właśnie na układ krążenia działa najlepiej. Wzmacnia jeden z najważniejszych organów, a także uszczelnia naczynia krwionośne, co pomaga opanować skoki ciśnienia tętniczego, a także może redukować nadmiar złego cholesterolu.

Pomidory: zajadaj na zdrowie

Pomidory smakują wybornie i doskonale nawadniają

Jeśli chodzi o czerwone warzywa, to pomidory wysuwają się jako pierwsze skojarzenie i nie ma się temu co dziwić. Ich zjadanie, a szczególnie w upały, jest na wagę złota, ponieważ szybko nawadniają. Do tego zapewniają solidną dawkę magnezu i fosforu, co tylko wychodzi nam na zdrowie. Nie wolno zapominać, że w pomidorach znajdują się również w witaminy: A i K. Pierwsza z nich wspiera pracę oczu, a także rewelacyjnie działa na kondycję skóry: chroni ją przed nadmiernym promieniowaniem UV, a także pomaga pozbyć się stanów zapalnych. Natomiast druga z nich wzmacnia krzepliwość krwi i ją wzmacnia.

Papryka: nie tylko do leczo

W codziennej diecie nie zapominaj o papryce, najlepiej chrupać ją na surowo

Czerwona papryka powinna być punktem obowiązkowym w diecie każdego człowieka. Nie tylko ze względu na jej chrupkość i delikatną słodycz, ale także dlatego, że ma niewiele kalorii (w 100 g 32 kcal), więc idealnie pasuje w takcie żmudnego procesu odchudzania. Warto jeść ją jeszcze ze względu na fakt, że to bogate źródło witaminy C. Każdy wie, że wspiera odporność, ale nie tylko na tym polu sprawdza się najlepiej. Witamina C uszczelnia naczynia krwionośne, co pozwala opanować skoki ciśnienia, ale także może syntetyzować kolagen, co przekłada się na zdrowszy i młodszy wygląd.

Czerwone buraki: samo zdrowie

Czerwone buraki odmieniane są przez wszystkie kulinarne przypadki, ale najczęściej sięgamy po nie w okresie świątecznym. Okazuje się, że ta bulwa powinna być spożywana jak najczęściej, chociażby ze względu na swój wyjątkowy skład. Na początku warto wiedzieć, że są bogatym źródłem kwasu foliowego i żelaza, co przeciwdziała rozwojowi anemii. Jednak najcenniejszym składnikiem jest betaina, czyli kolejny barwnik, który występuje w czerwonych owocach. On, podobnie jak likopen, zaliczany jest do przeciwutleniaczy: pomaga usuwać toksyny z organizmu, ale także wspiera pracę przeciążonego serca.

Czerwona kapusta? Jedz na zdrowie

Czerwona kapusta polecana wszystkim tym, którzy chcą zachować pełnię sił

Czerwona kapusta to ostatnia propozycja warzyw godnych polecenia. Warto jeść ją zjadać, oczywiście, na surowo, w wersji surówkowej. Dlaczego jest taka cenna? Ponieważ, oprócz likopenu, zawiera sporo przeciwutleniaczy, a jak wiadomo, są nieocenione, kiedy kondycja zdrowia leży nam na sercu. Czerwona kapusta ma sporo witamin i minerałów, ale najważniejsza z nich jest siarka. Pierwiastek ten ma działanie przeciwbakteryjne, więc nieoceniona jest nie tylko w okresie infekcji, ale także kiedy mamy problemy z układem trawienia lub mamy problemy w obrębie jamy ustnej.