Co w pomidorach piszczy? Właściwości zdrowotne

Kwas foliowy i witamina C w pomidorach wykazują właściwości przeciwzapalne .

Pomidory to bogactwo witamin C oraz K, potasu i folianów, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i sercowo-naczyniowego . Wpływają na zdrowie kości oraz dobry stan skóry.

Jedzenie pomidorów ma wiele zalet. Mimo to w niektórych przypadkach trzeba uważać

Smaczne i odżywcze. Czego chcieć więcej? Nic dziwnego, że starając się włączać porcje warzyw do swojej diety, często stawiamy na pomidory — również w porze śniadania. Jednak, czy pomidory można jeść na czczo? Okazuje się, że nie powinny gościć w jadłospisie podczas pierwszego posiłku w ciągu dnia.

Spożywanie pomidorów na śniadanie nie przysłuży się naszemu organizmowi. Odpowiada za to zawarta w warzywach tanina — substancja zwiększająca poziom kwasowości w żołądku. Może doprowadzić do podrażnienia ścianek tego organu. Odczujemy to poprzez ból brzucha, pieczenie czy mdłości. Szczególnie uważać muszą osoby dotknięte problemami na tle układu pokarmowego, zwłaszcza: